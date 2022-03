Turistas extranjeros acusan tratos crueles en aeropuertos; apuntan al INM

Tratos "crueles" e "inhumanos", robo, acoso sexual, extorsión e incomunicación son algunos de los delitos que narran habitantes de diferentes partes del mundo al momento de ingresar a territorio nacional, a través de aeropuertos del país.

Los abusos de las autoridades migratorias en México incluyen la retención, por dos meses o más tiempo, de personas y menores de edad en condiciones insalubres, incluso, durante la contingencia de covid-19, así como el pago de extorsiones de hasta 140 dólares para poder presentar una denuncia.

Los abusos del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en las terminales aéreas han llegado al punto de que la canciller de Colombia, Claudia Blum, así como el gobierno de Alemania, pidieron a México evitar maltratos a sus connacionales.

"Envié al canciller Marcelo Ebrard una comunicación diplomática y tuve con él un diálogo extenso y constructivo, en el que le informé nuestra preocupación por las presuntas violaciones de nuestros compatriotas", expresó Claudia Blum, en 2021.

Costa Rica, Turquía, Colombia, Alemania, Brasil, Perú, Nicaragua, Venezuela, Austria, son algunos de los países desde donde sus ciudadanos han denunciado los maltratos y abusos de las autoridades mexicanas en los últimos dos años.

Las irregularidades exhibidas en este sexenio, así como en gobiernos anteriores, no se han terminado a pesar del cambio de mandos y personal de las terminales aéreas. La corrupción al interior de los aeropuertos en México, de acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, incluyen el tráfico de personas dirigido por personal del INM, quienes llegan a cobrar entre 5 mil y 10 mil pesos por el ingreso de personas que no cuentan con papeles, según lo confiaron fuentes a La Silla Rota.

Los testimonios recabados por La Silla Rota indican que la colusión incluye domicilios falsos, en los que supuestamente se hospedaron los extranjeros. El tráfico de droga o mercancía de contrabando también es una realidad en el área de aduanas.

Durante este gobierno, se han implementado diferentes programas para –según los objetivos enlistados– acabar con las irregularidades en las terminales aéreas, entre ellos, la asignación de la Guardia Nacional para el resguardo de las mismas. Sin embargo, la realidad superó a la institución, por lo que se delegó la responsabilidad al Ejército y la Marina.

La Silla Rota solicitó una postura al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre los casos de abuso que se exponen en este trabajo, sin embargo, hasta el momento no han emitido respuesta.

"FUE UNA PESADILLA"

Ozam, ciudadana de origen turco, vivió una "pesadilla" al tratar de ingresar a México por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La empresaria viajó desde la ciudad de Burza, Turquía, para reunirse con un comerciante mexicano con el que concretaría la compra de equipos laser que serían instalados en diferentes comercios de ese país.

Ozam, acompañada por Onur –otro residente turco–, tomaron un vuelo directo de Turkish Airlines a finales de enero pasado para arribar a la Terminal 1 del AICM. En la sala de llegadas los recibirían Alejandro y su socio, dos empresarios mexicanos con los que se llevaría a cabo la compra.

Ambas personas los esperaron más de cuatro horas en la sala de vuelos internacionales, sin embargo, al ver que no salían, pidieron informes al personal de migración que labora en el ACIM. La respuesta fue: "no les podemos decir nada, todo es personal o con familiares".

La preocupación de los mexicanos que venderían los equipos aumentó al comenzar a recibir mensajes y llamadas de los familiares de Ozam y Onur. Las familias de ambos ciudadanos turcos no tenían informes de ellos y se preocuparon.

Las horas siguientes a su desaparición, Alejandro y su socio continuaron pidiendo informes sobre el paradero de Ozam y Onur. Sin embargo, fue hasta el siguiente día que les comentaron que ambos serían deportados. Hasta el momento, se desconoce el motivo. Su vuelo estaba programado al siguiente día (casi 48 después de ser retenidos), sin embargo, el viaje se efectuó tres días después.

Durante 120 horas, Ozam y Onur estuvieron retenidos y hacinados en un cuarto donde se encontraban personas de diferentes nacionalidades, entre ellas, 28 de origen colombiano y 17 de más de Turquía. Les quitaron sus celulares, no les permitieron hacer llamadas, incluso, en el caso de Ozam, se dio acoso sexual, robo de sus pertenencias y golpes por parte del personal de migración.

"La policía mexicana nos arrestó. Todos los turcos del aeropuerto fueron a la cárcel. Yo me quedé en un cuartito con 28 colombianos durante cuatro días. Me robaron todo mi dinero. Me quitaron el pasaporte y el teléfono. Perdí ocho kilos. Dormí en el inodoro durante cuatro días. Fui acosada sexualmente. Estoy de regreso en Turquía. Estoy tan enferma que me rompí el hueso. Voy a ir a casa", narró Ozam al empresario mexicano con el que nunca se reunió.

UNA TRAMPA MIGRATORIA

El medio alemán Deutsche Welle (DW) publicó, el pasado 23 de febrero, el tormento de cuatro personas de origen austriaco, francés y alemán en su paso por México. El relato detalla que, al ingresar a territorio nacional, los agentes migratorios nunca les informaron a los turistas el tiempo autorizado para poder permanecer en el país.

Confiados, comenzaron a recorrer el país y a gastar divisas extranjeras. Incluso, uno de ellos llegó a México para integrarse a una organización de rescate y protección de perros y gatos abandonados.

El testimonio de Cedric, incluido en la publicación de DW, relata que llegó a Ixtapa (Guerrero) en noviembre para encontrarse con su novia, Florian. Tras terminar su voluntariado, decidieron recorrer el estado de Yucatán.

El 11 de febrero tomaron un ferry desde Cozumel y, al descender en el embarcadero de Playa del Carmen, Cedric fue arrestado por agentes del INM. Tan solo le habían dado 40 días, pese a que él informó en el control aeroportuario que iba a estar tres meses

El ciudadano francés fue trasladado a un puesto migratorio en Cancún, donde pasó tres noches junto a un estadounidense y un francés más. Fue dejado en libertad porque les comentaron que iban a ingresar más migrantes.

"Nunca siquiera me planteé que me iban a dar menos días, porque mi voluntariado duraba dos meses, ¿cómo me iba a quedar sólo 40 días?", expresó al medio alemán.

Esther y Timon, dos alemanes quienes se reunirían con Cedric, viven la misma situación. Nunca les informaron que su estadía en México era sólo por ocho días, tiempo que excedieron. Su vuelo de regreso está programado para los próximos meses. Temen ser detenidos.

LOS CUARTOS GRISES

Los relatos de ciudadanos extranjeros que son retenidos en terminales aéreas tienen algo en común: todos son incomunicados, amedrentados y los mantienen en cautiverio con pocos alimentos en los llamados "cuartos grises" u "oscuros", en los que no existe sistema de videovigilancia que permita documentar las irregularidades que comete el personal del Instituto Nacional de Migración.

"Me cuentan que hay personas que llevan dos meses acá. Que hay uno que lleva tres días y que no les dan comida. A veces depende, la aerolínea Wingo no les trae comida, Latam les trae sándwiches todos los días. Otra cosa es que no hay agua. Que algunos les han robado el celular", narra una ciudadana colombiana que prefiere el anonimato.

A través de Youtube, la mujer de origen colombiano describe su retención en el Aeropuerto Internacional de Cancún. En los videos narra, describe y entrevista a personas que llevan más de dos a seis meses sin poderse contactar con sus familiares.

"Las aerolíneas, de buena voluntad, les pasan comida, pero imagínate estar todo el día acá, todo el día sin agua, el agua te sale a gotas. Las mamás que tienen sus niños pequeñitos, los tienen que meter dentro del lavamanos".

A través de W Radio Colombia, Leidy Paola Quiñones, estudiante de Administración de Empresas y con 20 años de edad, denunció que el 8 de junio de 2021 la retuvieron junto con 30 personas en México. Al dar su testimonio, narró cómo les daban la comida en el piso.

En septiembre de 2021, el canal NC-11 de Costa Rica documentó los abusos en contra de Gabriela Rascos Araya, Seydi López y Jaime Alfaro, esta última persona es músico. "No visiten México, el asunto es muy delicado, el asunto es muy complicado. Ahí en lo que es la parte de migración", comentó Jaime Alfaro.

Carlos Sánchez, un colombiano afectado por estos abusos. también documentó su testimonio en YouTube, a través del canal Info Arepa, el 4 de octubre de 2019. Lo mismo Andrea Castillo, colombiana que también denunció el trato inhumano del personal del Instituto Nacional de Migración. En el 90% de los casos, los testimonios describen el robo de maletas, celulares, dinero, así como amenazas en su contra.

MIGRACIÓN SE DEFIENDE

El Instituto Nacional de Migración advirtió que es incorrecto inferir que el pago de una multa por faltas administrativas sea un tipo de extorsión o corrupción

"Los turistas deben tener en cuenta que el número de días dependerá siempre de su itinerario. Es importante mencionar que la persona es responsable de verificar, tener en cuenta y cumplir con el número de días que, con base en la Ley, le fueron autorizados para permanecer en México", indicó en un comunicado.

Respecto a las versiones que señalan que personal del INM está coludido para extorsionar a las personas en su ingreso al país, de manera especial en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la autoridad migratoria advirtió que cuenta con un sistema de videovigilancia para supervisar que los funcionarios públicos que atienden a los usuarios, cumplan con su responsabilidad.

Recordó que para autorizar la internación de personas extranjeras, en el filtro de revisión corrobora varios requisitos para su ingreso que comprueben su identidad, motivo del viaje, lugar de residencia habitual o de procedencia, domicilio y tiempo de estancia en el territorio nacional.

Indicó que, en caso de que la autoridad migratoria advierta que la persona extranjera no cumple con los requisitos de ingreso, encuentre inconsistencias en la información o falta de autenticidad o veracidad de los documentos presentados, la persona será enviada a una segunda revisión, para determinar su ingreso o inadmisión al territorio nacional.

Para la autorización de la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, la autoridad migratoria del filtro de revisión podrá requerir que se compruebe el motivo de viaje o solvencia económica para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y manutención durante la estancia de la persona extranjera en el territorio nacional.

Las personas extranjeras que han sido rechazadas, entre otros hechos, no acreditan el motivo de su viaje, no justifican a qué vienen, no traen el pasaporte, su documentación está incompleta, no traen boleto de avión de regreso o reserva de hotel o no conocen el nombre de la persona a la que van a visitar, algunas personas tienen alertas migratorias, registros de búsqueda internacional o conflictos con la ley en sus propios países.

"Las instalaciones donde esperan su vuelo inmediato de regreso son designadas y administradas por los grupos aeroportuarios, no son estaciones o estancias migratorias pertenecientes al INM, y se consideran zonas estériles porque jurídica y formalmente no han ingresado a territorio nacional", apuntó.