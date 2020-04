Tuberculosis se duplica en el país; la vacuna, con desabasto general

No sólo es el coronavirus covid-19 lo que tiene en jaque al sistema de salud en Méxco. En los primeros dos meses de 2020 se reportaron 8 mil 029 casos de tuberculosis respiratoria en México, casi el doble en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 4 mil 448. De manera paralela, se reporta desabasto en el Sector Salud de la vacuna BCG que se aplica al nacer y sirve como protección contra tuberculosis.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la semana 10, que va del 1 al 7 de marzo, en esa semana se registraron mil 142 casos, cifra mayor a la del año pasado, en la que hubo mil 027.

En total del 1 de enero hasta el final de febrero de este año sumaron 8 mil 029 casos, 4 mil 214 son hombres y 3 mil 815 mujeres. Los estados con mayor incidencia son: Veracruz con mil 113 casos; Guerrero con 755, Baja California con 701, el Estado de México con 697 y Chihuahua con 559.

A esta situación se suma la falta de vacunas BCG contra tuberculosis en el Sector Salud, tanto en Centros de Salud como en clínicas y Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Esta vacuna es la primera que de debe poner a los menores al nacer, se trata de una dosis única que los protegerá de la bacteria Mycobacterium Tuberculosis; sin embargo, desde finales del año pasado comenzó a escasear en todo el país.

Esta inmunización protege a los menores contra la meningitis tuberculosa y contra la tuberculosis diseminada.

LA SILLA ROTA constató en varios de estos centros hospitalarios que no cuentan con esta inmunización y que incluso hay lista de espera para que se les pueda aplicar a los menores. En la Unidad de Medicina Familiar 2 del IMSS un trabajador explicó que la semana pasada les llegaron dos ampolletas, pero se citó a algunos pacientes y se les terminaron el mismo día.

Al preguntarle cuándo les llegará, señaló que no tienen fecha porque se las entregan a cuentagotas y que tampoco sabe si en otra clínica cuentan con la vacuna, porque el desbasto es a nivel nacional. La opción que dio es ir o llamar en las siguientes semanas para saber si ya la tienen.

Una respuesta similar dieron en el Centro de Salud Soledad Orozco de Ávila Camacho, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el personal señaló que no hay vacunas BCG desde hace algún tiempo. "No sé para cuando me llegue, por qué mejor no la busca en el IMSS", comentó uno de los trabajadores.

Mientras que en la Clínica medicina familiar Cuitláhuac del ISSSTE tampoco había la vacuna, los empleados dijeron que les llega uno o dos frascos por mes, los cuales alcanzan para aplicar entre 6 y 8 dosis.

Debido a la demanda, ahí tienen una lista de espera en la que piden el nombre y algunos datos de las personas para contactarlos cuando llegue la vacuna, aunque no dieron la cifra, los trabajadores comentaron que "hay bastante gente anotada".

Cuando se les cuestionó en cuánto tiempo estimaban que se le aplicaría la vacuna a un bebé que se anotara hoy, expresaron que por eso no había problema, porque se le puede poner hasta los cinco años.

En el Centro de Salud de la colonia Esmeralda, en la alcaldía Gustavo A. Madero dijeron que sólo tenían la vacuna para la Hepatitis B, pero la condición era llegar a las 8:30 porque si no, se acababa.

En otro centro, el de Santa Cruz Meyehualco, dijeron que tendrían hasta el lunes a mediodía y que había que apuntarse porque también se acababa.

Sin embargo, datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que la tuberculosis en más frecuente en los niños menores de 5 años, principalmente la de tipo extrapulmonar. Asimismo, los lactantes y menores de dos años corren el riesgo de padecer enfermedad diseminada grave, con elevada mortalidad.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López reconoció la semana pasada que hay disminución de la vacuna BCG y que ya se cubrió la demanda actual, pero el abasto podría normalizarse hasta finales de año.

Este medio pidió una postura al IMSS y al ISSSTE, ambas instituciones dijeron que no presentan desabasto de la vacuna BCG.

Sin embargo, esto no es una situación exclusiva de la Ciudad de México, ya que en otras entidades como Nuevo León y el Estado de México tampoco cuentan con la inmunización o el tiempo de espera es de dos meses, lo que lleva a las familias a buscarla con hospitales o doctores privados.

"Yo tengo la posibilidad de pagar por la vacuna, pero otros no"

El bebé de José María Hernández nació el pasado 7 de febrero y acudió a la clínica 33 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León, donde no encontró ni la vacuna BCG ni la que es contra la hepatitis, las cuales se les deben aplicar a los menores en sus primeros días de vida.

"La BCG decía que antes de los 7 días de nacido, fuimos a la oficina y nos dijeron que sí, pero que nada más se pone los miércoles y que la siguiente cita es hasta finales de abril, el día 29. Ahí fue cuando dije pues qué onda", relató en entrevista con LA SILLA ROTA.

"Me reí, mi esposa es gringa y a veces me da mucha pena lo que pasa aquí en México y por esta situación le dije vámonos, es ridículo esto, vamos a conseguir donde sí se la pongan. No me dieron una explicación, pero si hay tanta demanda, pues abres más, no son dulces, es algo importante".

José María no quiso esperar más tiempo y fue a un hospital particular para que le pusieran la vacuna a su hijo, la cual le costó 650 pesos. Detalló que platicó con un doctor que le dijo que antes no tenía que hacer cita, sólo llegaba a la clínica o centro de salud y le ponían la inmunización al bebé.

"No me gusta echarle más leña al fuego, pero se me hace pésimo, alguien me dijo por qué no buscas donde ponérselo, obviamente lo estoy haciendo y tengo las posibilidades de pagar, pero hay muchísima gente que no puede pagar esa cantidad. Son 650 pesos que me están quitando y que no debería, porque yo pago el IMSS, yo estoy aportando al instituto y por lo tanto debería ser gratis para mí", destacó.

Con dificultad, Bety consiguió vacuna para su nieta en el IMSS.

"No tenemos vacuna", le dijo la enfermera del centro de salud a doña Bety, quien preguntó porque debía vacunar a su nieta de 15 días de recién nacida.

"¿Creé que haya en el Seguro?", expresó con temor doña Bety.

"Algunas pacientitas me han comentado que se fueron a anotar en el ISSSTE", respondió la enfermera Vicky.

Ante la incertidumbre de si conseguirá vacunas para su nieta y evitar que le pase lo mismo que con la vacuna de la influenza, que ya no obtuvo en su primera semana y deberá esperar a aplicársela cuando cumpla dos meses de edad, Bety comentó que tenía pensado ir al centro de vacunación Idisa para garantizar la vacuna, aunque eso le implicara un costo de mil 600 pesos, a pagar por adelantado, y esperar a que se desahogara la lista de padres que también esperaban antes de ella.

Otra opción es aplicarle la vacuna en una clínica privada pero ahí el costo es de mil 600 pesos, un gasto que sí le dolería, ya que ella se dedica a la limpieza de casas por lo que eso equivaldría a tres días y medio de ir a trabajar, ya que su hija no tiene trabajo.

Entrevistada por LA SILLA ROTA, recordó que el tamiz también le costó trabajo que se lo aplicaran, ya que su nieta nació en un hospital privado que le había costeado la pareja de la mamá de la niña, porque no tiene Seguro Social. Luego lo pidieron en el Centro de Salud y se lo condicionaron a que tuviera Seguro Popular, por lo que debieron ir a la clínica privada a que se lo pusieran pero se lo cobraron.

Después de llamar a varias clínicas, por fin la obtuvo luego de 15 días en una clínica del IMSS.

"Mientras más tiempo pase, el riesgo es mayor"

Alejandro Cabrera también tuvo complicaciones para ponerle la vacuna BCG a su hija, la estuvo buscando en clínicas del IMSS y en Centros de salud y en todos le dijeron que no había.

Recorrió sin éxito las clínicas del IMSS 182, 183 y 96, así como 2 Centros de Salud en El Vergelito y en Benito Juárez. Le dijeron que en una clínica del Seguro Social ubicada en Chimalhuacán sí la tenían, pero solo la aplican los viernes y son contados los que alcanzan.

"El viernes que fui solo fueron 6 dosis, yo era el 8, no alcance. Entiendo que no pueden abrir un frasco para un niño, pero si ponen un día de aplicación, se debe tomar en cuenta al total de niños que están presentes y tener al menos clínicas matriz donde no falten este tipo de vacunas. Por eso mi preocupación, mientras más tiempo pase el riesgo es mayor", enfatizó.

Ante el temor de que la falta de vacuna afectara a su bebé, Alejandro decidió ir a con un pediatra particular. Ahí tardaron 15 días en aplicársela y le costó mil pesos.