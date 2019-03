REDACCIÓN 22/03/2019 01:21 p.m.

Organizar los gastos familiares es clave para no llegar "rayando" al último día de la quincena, así como para desparecer de una vez por todas ese sentimiento de sentirse al borde de la "quiebra" al quedarse sin dinero, destacó Piggo.

En este sentido, la aplicación móvil que ayuda a los usuarios a generar un ahorro recomendó que lo primero que se debe hacer para que esta mala vibra se aleje es organizar los gastos.

Apuntó que para ello es imprescindible distribuir los pagos a lo largo del mes, a fin de tener más visibilidad de ellos y no sentir que el dinero literalmente se evapora.

Aconsejó etiquetar el ahorro, debido a que si todo lo que se guarda se conjunta en tu caja de galletas, ese dinero se verá sólo como dinero y no como un camino para lograr algo mayor.

Señaló que es duro ahorrar, pero si se hace es recomendable ponerle "etiquetas", por ejemplo: "Viaje a Oaxaca en septiembre" o "Enganche para el auto", de esta manera se puede saber qué tanto se ha avanzado en esas metas.

Otro punto importante es dejarse de torturar, pasar la página y "no clavarse" con un tema, porque no poder hacer algo en este momento no quiere decir que no se pueda hacer más adelante.

EJEMPLOS PARA CADA DÍA DE LA SEMANA

Por ejemplo, el lunes, considerado el día más difícil de la semana, el reto es tomar y guardar de lo que se tiene, por ejemplo, 100 o 200 pesos en un lugar de que no se revise con frecuencia.

El martes, si la costumbre es realizar gastos hormiga como comprar un café, cigarros, una golosina, comer en la calle o pedir un desayuno, pagar ese precio al llegar a casa y depositarlo con lo que ya se había guardado.

Piggo indicó que para el miércoles se puede tomar el dinero que se necesitará para jueves y viernes, agregar el extra en el lugar secreto, y proponerse no ir al cajero automático en los próximos días.

Así, el jueves hay que hacer la estrategia similar a la del lunes, sólo que, en lugar de tomar la misma cantidad (100 o 200 pesos), sólo se apartará la mitad.

Por último, el viernes, de contar con ellas, se puede agregar alguna moneda más al ahorro semanal, con lo que al final del periodo se conseguirá reunir entre 250 y 400 pesos.

Detalló que, si esta operación se repite cada semana, al cabo de un mes se podrán ahorrar entre 1,000 y 1,200 pesos sin mucho esfuerzo, y lo importante es adaptar este plan a las posibilidades de cada uno.

