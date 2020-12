"Tu contrato termina el 31 de diciembre": avisan a enfermera covid

Valeria Chávez recibió hoy una llamada que la dejó fría. Eran las 2 de la tarde y como enfermera en el Hospital General de Cancún Quintana Roo, trabajó en la primera línea de atención a pacientes covid. "Y me dicen, sólo llamé para avisarte que tu contrato termina el 31 de diciembre. No podemos informarte en este momento si van a recontratar o no; si deseas tener una entrevista con el encargado de Recursos Humanos, te puede atender hasta el 29 de diciembre, un día antes de que se termine tu contrato". No fue la única, ella y más de 100 integrantes del personal de salud entre médicos y enfermeras, recibieron la misma notificación.

No entienden cómo es que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que los contrató en mayo como personal emergente durante la pandemia, pueda ahora despedirlos en un momento en que los números y defunciones por covid van a la alza. En un contexto en el que 600 integrantes del personal de Salud de otros estados fueron traídos a los Estados de México y Cdmx para atender el repunte por la emergencia sanitaria tras haber sido declarados el semáforo rojo el 18 de diciembre.

"Yo soy enfermera pero no soy la única. También hay médicos, no responsabilizamos al gobierno estatal porque aquí nos ayudaron a no ponernos en riesgo, nos dieron equipo de protección y los ciudadanos también nos apoyaron. Nuestro problema no es local sino federal porque Insabi nos contrato en mayo; nosotros decíamos lo que dijo el presidente López Obrador, prometió que nos darían plazas. Y si nosotros no hacemos esto viral, la ciudadanía no se enterará que nos están echando la calle en un momento en el que están creciendo los brotes incluso en Quintana Roo", precisó.

Valeria, originaria de Morelos, reside en Quintana Roo; por eso aprovechó la convocatoria del Insabi en mayo para ingresar como personal de primera línea para atención covid. Su primer contrato como empleada por honorarios duró 6 meses; le dieron después una ampliación por 2 meses más. Hoy le dijeron adiós y no sabe con precisión si recibirá un aguinaldo, pues aseguró a La Silla Rota que tampoco ha recibido el bono covid como prometieron las autoridades de salud en los últimos 6 meses.

"Nosotros no entramos a trabajar con pacientes normales, desde el inicio fueron pacientes covid", enfatizó, "no entramos para otra cosa, empezamos desde el día que no sabíamos ni cómo tratar un paciente covid porque no había un protocolo. Nosotros comenzamos a hacer esos protocolos".

"Hace 2 días fue la última huelga que se hizo en Tulum, se han hecho huelgas porque no han llegado ni los bonos covid ni las bases que prometieron. Tampoco han llegado los aguinaldos y hoy nos empezaron a despedir. A nivel estatal somos un promedio de 100 despedidos, pero a nivel nacional seguro somos miles".

Valeria afirma no estar peleada con el presidente ni con el gobierno federal. "Lo único que pedimos es lo que nos prometieron: queremos trabajar con una base o un contrato, no importa que sean contratos, pero que se renuevan periódicamente. Queremos trabajar", afirmó en entrevista vía telefónica. "No estamos contra el gobierno de ninguna persona, ni contra el presidente. Sólo estamos en contra de las promesas incumplidas, somos miles de personas las que no nos queremos quedar sin empleo y nuestro empleo no es el de un contador. No trabajo con papel sino con personas, nuestro empleo se da con el corazón. Nosotros como personal covid de primera línea sabemos lo que hacemos con las personas. Sólo queremos mantener una oportunidad de trabajo".

