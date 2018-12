Trump reconoce el apoyo de los mexicanos hacia López Obrador

La tarde de este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, externó una felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su reciente investidura como titular del Ejecutivo mexicano.

Mediante un tweet, Trump refirió que la victoria electoral alcanzada por AMLO en los pasados comicios de julio se dio con el "gran" apoyo de los mexicanos. De igual forma, dijo que el trabajo conjunto a su homólogo será bueno durante muchos años por delante.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_ . He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!

Medios internacionales destacan toma de protesta de AMLO

Por su parte, a su visita a nuestro país y asistencia a la toma de protesta del pasado sábado, el vicepresidente Mike Pence, congratuló a López Obrador y a Beatriz Gutiérrez Muller a nombre del mandatario estadounidense y el pueblo dicho del país vecino.

Pence aseguróque durante su estadía en México, que se sostuvo una extraordinaria discusión con el Gobierno entrante sobre el trabajo en materia de fortalecimiento de la seguridad y la prosperidad de ambas naciones.

Honored to congratulate newly inaugurated President @lopezobrador_ and First Lady @beatrizGMuller on behalf of @POTUS and the American people. We had a great discussion about working together to strengthen security & prosperity for both of our nations. pic.twitter.com/Fx0vZxwsfS