Trump perderá y a AMLO no le va a gustar: Jorge Castañeda

Donald Trump perderá la presidencia de Estados Unidos el próximo 3 de septiembre y a sus aliados internacionales, como su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, no les gustará la derrota electoral, asegura el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.

“Presenciaremos la eficacia de los reflectores: cuatro años de cometer y decir barbaridades en público, todos los días, sí habrán hecho la diferencia”, vaticina el exfuncionario en columna para la revista Nexos.

El excanciller recuerda que analistas de todo el mundo han señalado las similitudes existentes entre ambos mandatarios, que se dicen amigos entre sí, como la exposición diaria del presidente López Obrador a través de las conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

En el país, adelanta Castañeda, ya no se podrá postular el dicho que reza: “a cada quien su loco”. "El de ellos saldrá de la Casa Blanca, y posiblemente terminará en la cárcel", expone en referencia a la reciente dictaminación de un tribunal de apelación de Estados Unidos de que la Fiscalía del sur de Nueva York puede exigir a Trump, su declaración de impuestos, una cuestión por la que el magnate lleva un año enfrentándose al fiscal de Manhattan, Cyrus Vance.

Luego de que The New York Times reveló las declaraciones de impuestos de las últimas dos décadas del mandatario, los reflectores se han posado sobre Trump, quien no pagó impuestos sobre la nómina en 10 de los últimos 15 años.

Además de que entre 2016 y 2017 Trump sólo pagó 750 dólares de impuestos sobre la renta pues las empresas del presidente reportaron pérdidas durante varios años.

















¿CÓMO AFECTA LA DERROTA DE TRUMP A MÉXICO?

Un sector del empresariado y de la clase profesionista de México asegura que la reelección de Trump le conviene a México, expone Castañeda. Una encuesta llevada a cabo por las firmas Crédit Suisse y Buendía-Laredo a inversionistas en México, tanto basados en el país como en el extranjero, resalta que sólo uno de cada cinco inversionistas con activos mexicanos ubicados en territorio mexicano consideran que la derrota de Trump sería buena para México.

Este lunes, La Silla Rota, publicó que pese a la polémica administración del presidente Trump en EU, los empresarios mexicanos lo quieren ver reelegido, pues ahora lo único que les importa es la certeza comercial y de negocios que Trump forjó para ellos durante cuatro años, particularmente, en los sectores energético, automotriz y de manufactura, de acuerdo con el diario español El País.

Luego de que se firmara el nuevo acuerdo, el TMEC, bajo el cual se ampara el impulse del comercio y, por ende, de la economía, el discurso proteccionista de Trump ya no está dirigido a México, sino a China, economía que, como exportadora, compite con México.

Mientras que, su contrincante en las elecciones, el demócrata Joe Biden, ha lanzado su propia iniciativa proteccionista, la cual tiene nerviosos a los corporativos mexicanos.









