Trump no asistirá a toma de protesta de AMLO

En una nueva comunicación telefónica, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a su toma de protesta del próximo 1 de diciembre.

López Obrador dio declaraciones previas a su gira por Guerrero, donde se reunirá con el gobernador Héctor Astudillo.

En representación de Trump, el vicepresidente Mike Pence estará presente en el día en que Andrés Manuel se convierta en el nuevo Presidente de México.

El tabasqueño indicó que hablaron sobre el programa de desarrollo para México y Centroamérica para evitar la migración y en el que estiman invertir 30 mil millones de dólares.

Agregó que el magnate vio con "buenos ojos" los proyectos que impulsará su gobierno.

"Se va a elaborar por parte nuestra este plan que incluye muchos proyectos de desarrollo de sur a norte, desde Centroamérica, la frontera sur de México, esto es Chiapas, el Caribe; incluye la siembra de árboles frutales y maderables, el tren maya, la construcción de la refinería, la rehabilitación de las refinerías, el desarrollo del Istmo, los caminos de mano de obra en Oaxaca, la construcción, de acuerdo con el resultado de la consulta, del nuevo aeropuerto, el desarrollo del Bajío, el impulso a la industria en Nuevo León y la zona libre en la frontera norte.

"Todo esto es un plan general para el desarrollo, estamos estimando una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares para el empleo, para el bienestar", señaló.

Adelantó que en próximas semanas se llevará a cabo una reunión entre funcionarios de su próximo gabinete, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, y parte del equipo de Trump para alistar detalles sobre los programas antes mencionados.

Esto expresó Trump sobre la llamada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó esta mañana con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que habrá una buena relación entre ambos gobiernos.

La llamada se sumó a los contactos telefónicos y epistolares que el mandatario ha celebrado en meses recientes con el mandatario electo, a quien este lunes agradeció su disposición para facilitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Trump dijo entonces que su administración está desarrollando una buena relación con López Obrador, quien tomará posesión del cargo el primero de diciembre próximo, "que creo es muy importante para nuestro país y para México".

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!