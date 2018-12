Trump insiste con muro; no tengo quejas de EU: AMLO

Ante la polémica de un nuevo tuit de su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene quejas del gobierno de la Unión Americana.

“Yo me quedo con el anuncio de ayer, de que van a haber inversiones en Centroamérica y en México para enfrentar el problema migratorio, eso es lo que me tiene más contento y satisfecho, porque es una firma nueva, distinta, el que se atiendan las causas”, lanzó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que México está pagando “indirectamente” por el muro fronterizo a través del acuerdo comercial con México y Canadá conocido como T-MEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“México está pagando (indirectamente) por el muro a través del nuevo T-MEC, el reemplazo del TLCAN. Mucho más dinero llegará a EU. ¡El Ejército de EU construirá un muro debido a los tremendos peligros en la frontera, incluidos los ingresos de drogas y los delincuentes a gran escala!”, prometió Trump en Twitter.

Mexico is paying (indirectly) for the Wall through the new USMCA, the replacement for NAFTA! Far more money coming to the U.S. Because of the tremendous dangers at the Border, including large scale criminal and drug inflow, the United States Military will build the Wall!