Trump agradece a México envío de tropas a frontera con Guatemala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a México el envío de unos 200 policías a la frontera con Guatemala para hacer frente a la llegada de la caravana con unos 3.000 migrantes hondureños.

"Gracias México, ¡esperamos trabajar con vosotros!", dijo Trump en un mensaje en Twitter en el que citó una información con la llegada este miércoles de los policías federales mexicanos en dos aviones a la zona fronteriza.

Luego, en un mitin en Montana, Trump afirmó que "con suerte México detendrá" la caravana antes de que cruce su frontera.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT