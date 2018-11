Trump acusa a caravana migrante por crímenes en México

Los integrantes de la caravana migrante están causando "crímenes y grandes problemas" a México, aseguró en un tweet el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, dijo que al igual a lo referido por el alcalde de Tijuana, la nación vecina del norte no se encuentra preparada para la "invasión" que representa el colectivo de centroamericanos que se encaminan a la frontera con México.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that "the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months." Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!