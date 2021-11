Truena AMLO contra Insabi y Salud: resuelvan desabasto de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el problema del desabasto de medicamentos en el país se debe de resolver y advirtió al titular de Insabi, Juan Ferrer, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que ya no quiere escuchar excusas de ningún tipo.

"No quiero excusas de ningún tipo; no podemos dormir tranquilos, por no haber medicamentos", criticó el presidente en Colima.

"Tenemos que resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer y esto es para el doctor Alcocer, ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos", enfatizó el presidente López Obrador durante su gira de trabajo en Colima.

Ferrer aplaude

El desabasto de medicamentos ha sido uno de los problemas que persiste en la actual administración, derivado de los cambios que se hicieron en los procesos de compra.

Al inicio de su gobierno, el presidente señaló que había empresas distribuidoras que eran las favoritas de la administración de Enrique Peña Nieto y para combatir esta situación decidió dejar fuera de las compras consolidadas a los distribuidores.

El proceso de compra pasó primero a manos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que en ese entonces estaba en manos de Raquel Buenrostro, que resaltó ahorros en las adquisiciones, pero los medicamentos se recibieron con meses de retraso.

A partir de 2020 la compra la realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), también con retrasos y con la adjudicación de solamente la mitad de las claves, ya que de acuerdo con datos del Instituto Farmacéutico México se adjudicaron 530 de las mil 183 claves.

La UNOPS informó el pasado 27 de julio que compró 895 millones de piezas de medicamentos, por lo que se garantiza el abasto hasta el primer semestre de 2022. Sin embargo, el Sector Salud enfrentó problemas en 2021 para contar con los medicamentos e insumos.

En julio de este año, el Insabi giró un oficio a las diversas instituciones para la adquisición de 673 claves de medicamentos que la UNOPS no compró, con el objetivo de garantizar el abasto para el cierre de 2021.

En octubre pasado, La Silla Rota dio a conocer que el Insabi alistaba otra compra de emergencia para adquirir 84 claves de medicamentos y material de curación, entre ellos fármacos oncológicos, que son los que más han faltado en lo que va de este gobierno.

Aunque el desabasto afecta a personas con diversos padecimientos, quienes alzaron la voz desde hace más de dos años son los padres de niños con cáncer, quienes este martes bloquearon nuevamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y señalaron que el abasto no se ha regularizado en el país.

De acuerdo con datos del colectivo Cero Desabasto, entre mayo y agosto de este año, hubo mil 823 reportes de desabasto de medicamentos en el Sector Salud, el máximo histórico desde 2019, cuando comenzó a documentar este problema.

El colectivo detalló que de febrero de 2019 a agosto de este año han recibido 6 mil 413 reportes de falta de medicamentos e insumos.

De acuerdo con el estudio, la Ciudad de México, con 27%; el Estado de México, con 10%; Jalisco, con 9%, y Michoacán, con 4% son las entidades más afectadas por este problema, pues concentran el 50% de las denuncias de desabasto que documentó el colectivo.

Respecto a las instituciones de salud públicas en las que se ha reportado el desabasto, el IMSS ocupa la primera posición con el 54% de los reportes, seguido por el Insabi, con el 21%; el ISSSTE, con el 14%, y el 11% restante se distribuye en los servicios estatales de salud, los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud y otros subsistemas federales.

Personas que padecen cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión arterial y enfermedades de salud mental son quienes se han visto más afectados por el desabasto de medicamentos, ya que en conjunto representan el 57% del total de los casos denunciados.

"Esto se tiene que atender, lo tercero, las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir, por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excusas, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras", señaló López Obrador durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima.