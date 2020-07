Trudeau declina ir a cumbre AMLO-Trump, pero acepta venir a México

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aceptó venir a México, aunque no asistirá a la reunión de Washington entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de EU, Donald Trump.

"Conversamos con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Coincidimos en la importancia del T-MEC. No podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación", publicó en Twitter el presidente López Obrador.

En conferencia mañanera, López Obrador adelantó que el primer ministro de Canadá declinó asistir a la reunión que tendrá el próximo miércoles con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, con motivo de la entrada en vigor del T-MEC.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que Trudeau le comentaría sus razones en una conversación que sostendrán este lunes a las 9:30 horas, lo cual ya ocurrió.

"Ayer me informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que quiere hablar conmigo, a las 9:30 tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá, él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según me informaron.

"No sé qué me vaya a plantear. Nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no asistir. Sí, está invitado a venir a México, todos los presidentes, jefes de estado, primeros ministros están invitados", apuntó.

El presidente dijo que su esposa, Beatriz Gutiérrez, no lo acompañará en su visita a EU.

NO TENGO SÍNTOMAS COVID: AMLO

López Obrador dijo que hoy se hará la prueba covid para poder realizar su visita a la Casa Blanca. Sin embargo, recalcó que no tiene ninguno de los síntomas característicos del nuevo coronavirus.

"No tengo síntomas, no me ha dado calentura, no tengo cansancio o decaimientos, no tengo problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable", dijo el presidente.

NO UTILIZARÁ AVIONES PRIVADOS

Explicó que, de ser necesario, se hará otra prueba en Estados Unidos y aprovechó para especificar que arribará a Washington por la noche del martes y viajará en un vuelo comercial.

"No hay necesidad de usar un avión particular para este viaje, lo haremos en un avión comercial, vuelan a cualquier parte del mundo", afirmó.

Señaló que solo en caso de urgencia utilizaría aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina.

¿CUÁNDO VUELVE?

López Obrador informó que el miércoles presentará una ofrenda a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, y que sólo tendrá reuniones en la Casa Blanca, por lo que su regreso se dará el jueves 9 de julio.

Expuso que la salida del país se notificará al Senado de México, como lo dicta la normativa.

HABLARÁN DEL T-MEC

El presidente López Obrador afirmó que la visita que realizará en los próximos días a Estados Unidos es el inicio de una nueva etapa de relaciones económicas y comerciales.

"Es un tema importante y oportuno porque se asegura integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permite fortalecernos como región productiva", aseguró.

Recordó que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde el 1 de julio, es benéfico para los tres pueblos y sirve para proteger a los trabajadores de los tres países ya que con ello se podrán tener salarios justos y prestaciones laborales justas "en los tres países".

TRUMP RESPETA A MÉXICO, ASEGURA

El presidente López Obrador dijo que con el mandatario Trump ha habido "una relación de respeto" y por ello se han evitado "malos tratos" y se está siempre procurando que haya trato respetuoso "con nuestro pueblo y que se trate con respeto a migrantes".

Aceptó que el tema de la migración será parte importante de la visita y afirmó que se platicarán sobre diferentes temas pero lo importante es celebrar el nuevo tratado.

Aseguró que durante su gobierno no ha habido ningún acuerdo que vulnere la soberanía de México y eso, dijo, se debe al respeto que existe de parte del gobierno de Estados Unidos al país.

Indicó que hasta 12 periodistas de prensa nacional mexicana acompañarán a López Obrador en el viaje.





