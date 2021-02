Trudeau da pésame a AMLO por mexicanos muertos en Canadá

El programa Sembrando Vida es capaz de generar más empleos en Veracruz que una armadora automotriz de la empresa Ford, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Veracruz.

Durante un evento en Perote, advirtió que cada uno de los campesinos que participan en el programa tiene acceso a 5 mil pesos mensuales, de los cuales, 4 mil 500 le son entregados y los 500 restantes, son destinados a una caja de ahorro.

"Tenemos la tierra y tenemos el conocimiento de los campesinos y ahora contamos también con el presupuesto, este programa este año significa una inversión que no es un gasto de 26 mil millones de pesos, pero fíjense, con 26 mil millones y más de 400 mil empleos", dijo.

"Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían, si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford, no se generarían los 68 mil empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz", recalcó.

“Derecho a disentir”

Luego de que ese domingo se registraran nuevas protestas contra su figura, en varios puntos del país, el presidente advirtió que los abusos cometidos en el pasado ya no pueden permitirse, por lo que se debe dar prioridad a los sectores más desprotegidos de la población.

"Hay quienes no están de acuerdo, nosotros, respetamos el derecho a disentir porque estamos construyendo una democracia, no es una dictadura y claro que tiene que haber oposición, pero ojalá vayan poco a poco comprendiendo que ya no se podía seguir con lo mismo", expresó.

“Me canso ganso”

Obrador insistió en que no permitirá que vengan potentados de otras naciones influyentes a saquear al país; “se acaba la corrupción, se va a terminar por completo la corrupción, les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran, me canso ganso se acaba la corrupción", manifestó.

Hablan por 30 minutos AMLO y Trudeau

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador posteó un video junto con el canciller Marcelo Ebrard, en el cual informó que conversó telefónicamente con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Platicamos más de media hora sobre temas diversos. Agradecemos mucho que expresó su pésame a los mexicanos por la pérdida de dos conciudadanos, hay más de 2 mil mexicanos con visa de trabajo en Canadá. Se infectaron más de 300 y dos fallecieron; él nos trasmitió su pésame.”

Conversamos vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

También hablaron de la relación comercial y del T-MEc que entrará en vigor el 1 de julio.

“Son muy buenas las relaciones con Canadá, es de las mejores relaciones que tenemos en términos de amistad, comerciales y económicos; muy agradable”.

Ebrard dijo que la conversación da cuenta de la amistad entre ambos países y particularmente entre el primer ministro de Canadá y el señor presidente.

“Trabajaremos en causas comunes, trabajaremos en la ONU y estamos optimistas de que la relación será benéfica para México”, dijo el canciller.

“Esta semana daremos una muy buena noticia al pueblo de México”, anunció el presidente.

