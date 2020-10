Tropiezo en San Lázaro: sigue en vilo golpe a fideicomisos

La eliminación de 109 fideicomisos quedó aplazada. La oposición rompió el quórum pues hasta las 17 horas se registró una asistencia de 391 diputados, pero para las 21 horas solo había 222 presentes por lo que se levantó la sesión y el tema quedó aplazado para el próximo martes.

Hasta las 20 horas la aprobación del dictamen de la comisión de presupuesto parecía inminente con el voto mayoritario de los legisladores de la 4T. Sin embargo, tras finalizar el debate en lo general, se reportó que las siete bancadas del Congreso así como diputados independientes solicitaron reservas a las 18 leyes que modifica este dictamen (equivalente a un total de más de 400 artículos) aprobado esta mañana por la comisión de Presupuesto.

Aun así, la presidenta de la Mesa Directiva la priista Dulce María Sauri, llamó a votar el dictamen en lo general. Esto significó que los legisladores votarían solamente la presentación de las iniciativas, exposición de motivos así como el contenido del parlamento abierto. El articulado no, por estar reservado. La Silla Rota consultó a dos coordinadores parlamentarios de oposición: "nada sustantivo está aprobado, todo pendiente", dijo uno de ellos. "Es una estrategia porque hoy Morena sabe que no va a poder levantar la votación para todo lo que quiere", refirió otro. Ambos pidieron reservar sus nombres. Entonces, se rompió el quórum.

EN 12 HORAS CRECIÓ EL DESACUERDO

Al inicio de la sesión a las 17 horas las bancadas del PAN y PRD presentaron mociones suspensivas en un intento por detener la discusión del tema, pero ambas fueron rechazadas. Fue el primer intento para frenar el avance del dictamen, pero falló. El panista José Lixa afirmó "una cosa es que las instituciones se aprieten el cinturón y otra que a los legisladores les jalan la correa"; y acusó que el bloque mayoritario está correspondiendo a una lealtad ciega al Ejecutivo. Por su parte la perredista Verónica Juárez señaló que la comisión de presupuesto aprobó el dictamen contrarreloj sin respetar los horarios ni procedimientos parlamentarios. "Es una orden de Palacio Nacional violentando el poder legislativo", dijo.

Inesperadamente, partidos afines a la 4T cuestionaron sutilmente el dictamen. La bancada del Partido Verde afirmó que, aunque votaría el dictamen en lo general, reservaría en la discusión particular siete fideicomisos que no debían desaparecer, entre ellos el Fondo de Desastres y atletas de alto rendimiento.

"Lo que estamos haciendo y hay que decirlo con todas sus letras es un acto de fe, no tengo la menor duda que el presidente no va a permitir que se desvía un solo peso. Pero una cosa es que él permita que no se desvíe y otra que temas prioritarios como el deporte o apoyos a municipios no sean prioritarios para él, " advirtió el diputado Arturo Escobar.

"Si no estuviéramos en esta coyuntura de crisis económica, para nosotros sería imposible aprobar esto... 68 mil mdp equivalen a 0.25% del PIB es un dineral... Dice el dictamen que desaparece el Fonden y que se van a buscar son instrumentos financieros para compensar ¿Qué es eso? ¿Es que voy a abrir un ´libretón´ y ahí voy a mandar el dinero?", cuestionó. Y señaló que no hay claridad sobre el destino de los recursos por no estar etiquetados.

La postura del Partido del Trabajo fue similar; Gerardo Fernández Noroña señaló un par de horas antes "estamos de acuerdo en apoyar al compañero presidente y desaparecer 73 fideicomisos que implicarían 46 mil 691 millones para el pueblo, pero no estamos de acuerdo en desaparecer 36 que implicarían 21 mil 786 millones... Me duele mucho que pueda coincidir con la oposición porque sé que su amor no es sincero... Sé que se utiliza para golpear a nuestro gobierno y al compañero presidente, pero creo que se está cometiendo un error en este tema". Y sugirió recortar los recursos asignados al Fobaproa. "Son 45 mil mdp que este año deberíamos no entregárselos".

La diputada perredista Frida Esparza cuestionó la declaración del presidente López Obrador esta mañana sobre la existencia de aviadores y fideicomisos. "Aviadores los diputados de su mayoría artificial levanta dedos que vienen aquí a seguir sus indicaciones sin mayor cuestionamiento ignorando los efectos negativos que provoca" lo que provocó rechiflas de la bancada de Morena. La bancada de Movimiento Ciudadano aseguró que este sería error histórico.

El presidente de la Comisión de presupuesto, Erasmo González, exhorto al bloque opositor votar a favor de su aprobación por encima de los intereses políticos. Pero el panista Ricardo García respondió "le están partiendo la madre a este país".

El segundo intento fue con la reserva de los más de 400 artículos del dictamen, pero también falló. Aunque era un trámite legislativo obligatorio dentro del reglamento de la cámara baja, la oposición corría el riesgo de que Morena sí lograra reunir los 251 votos que necesitaba para su aprobación. Entonces vino el tercer intento que no falló y se rompió el quórum. Por eso cuando la secretaria de la Mesa Directiva anunció que solo había 222 diputados presentes, Sauri anunció el fin de la sesión y los legisladores presentes rompieron en aplausos.

"ESTÁN DESINFORMADOS"

Previamente, el coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado, señaló que quienes protestan por considerar que ya no recibirán estos recursos en el futuro es porque están desinformados.

Reiteró que en este dictamen sostendrán el artículo transitorio para tomar recursos del fondo de salud.

"El fideicomiso de fondos para salud para el bienestar no se extingue, el transitorio que queremos aprobar es para darle la posibilidad Hacienda de reorientar parte de esos recursos a lo que determine la secretaría de Salud para la atención de la pandemia. Hoy prácticamente Hacienda lo puede hacer sin ninguna reforma legal, pero queremos que tenga mayor certeza jurídica en esas transferencias". Delgado no descartó la posibilidad de que ese fideicomiso se extinga posteriormente.

Aseguró que no se abandonará a las víctimas, ni la comunidad científica ni el cine. Y afirmó que hay un proyecto de ley consensado con la comunidad cinematográfica para que las facultades que tenían el Fidecine pasen ahora al Imcine a partir de 2021.

Agregó que algunos fideicomisos se extinguirán de manera inmediata por lo que ese dinero llegará rápidamente a Hacienda; en el caso de los fideicomisos de ciencia dijo que eso tardará un poco más de tiempo. En el caso del Fondo de Desastres adelantó en no será fácil su extinción porque ese fideicomiso tiene deudas "Eso es contra la ley" dijo. ahora en caso de haber un desastre dijo corresponderá al Gobierno federal emitir la declaratoria y la atención de la misma. "La Sedena seguirá acudiendo al lugar igual que la Sedatu y la secretaría del Bienestar, y seguirá la cooperación con los gobiernos de los estados", explicó.

Con la eliminación de los fideicomisos Delgado digo que también se prescindirá de los empleados que trabajaban en los mismos. "Fueron estructuras que crecieron como mueganos", consideró. Sin embargo rechazó que estos despidos signifiquen desempleo para un número de personas cuyo cálculo dijo desconocer. "Se llama austeridad y en estos momentos de pandemia es lo que más importa y la prioridad del gobierno de la atención de la salud".

kach