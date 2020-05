Tribunal se defiende por dejar pasar la Ley Bonilla

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que los juicios que resuelven en este órgano son por consenso y no por decisión de una persona, ni basados en especulaciones de los medios de comunicación, dijo el presidente del Tribunal, Felipe Fuentes Barrera.

Los juicios se resuelven en congruencia con los requisitos que establece la ley y que la impartición de la justicia es una función que exige al juez distinguir la verdad de lo que aparenta serlo.

''Los juicios de los que conoce un órgano colegiado se resuelven por consenso, no por decisión de una persona, y en congruencia, además, con los requisitos que establece la ley. Esa congruencia se asienta en las sentencias y no en las especulaciones. Los valores de la democracia descansan en la Constitución, en la ley y en el peso de la razón, no de los intereses para tratar de afectar la función de las instituciones", asentó.

El presidente del Tribunal cuestionó que no es válido que las instituciones, y en específico los tribunales constitucionales, reciban este tipo de especulaciones sobre su quehacer cotidiano, pues buscan mantener viva la Constitución.

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Magistradas Electorales "Mujeres, derechos y covid-19", organizado de forma virtual por el TEPJF, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM-OEA) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Fuentes Barrera aseguró que los juicios se resuelven en congruencia con los requisitos que establece la ley.