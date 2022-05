Tribunal niega amparo a sobrinos de Israel Vallarta por caso "Los Zodiaco"

Un Tribunal Colegiado confirmó la resolución de un juez de negar un amparo a Alejandro y Juan Cortez Vallarta, para que se investigará a mandos de la extinta Policía Federal por supuestas violaciones de derechos humanos en su contra al momento de ser detenidos en 2009.

Ambas personas fueron absueltas (liberadas) en 2016 por falta de pruebas después de permanecer siete años en prisión al comprobarse que no pertenecían al grupo criminal de "Los Zodiaco", identificado por las autoridades como secuestradores.

La resolución del cuerpo colegiado fue emitida el pasado mes de abril, pero apenas fue notificada a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un juzgado de la Ciudad de México. Por el momento solo están disponibles extractos de la sentencia.





"Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada resolvió: Primero. Se confirma la sentencia recurrida, dictada por el juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el amparo indirecto 691/2020 de su índice", menciona parte de la resolución que fue notificada.

En la notificación el Tribunal informó que no ampara a ambos peticionarios contra las presuntas violaciones en su contra y la petición de que se investigara a distintas personas, entre ellas al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el ex director de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, y el ex jefe de la División Antidrogas, Ramón Eduardo Pequeño García.

También, pedían que se investigará a otros elementos de la entonces Policía Federal, así como a personal del Ministerio Público de la Federación de la PGR, hoy FGR.

"La Justicia Federal no ampara ni protege a Alejandro Y Juan Carlos, ambos de apellidos Cortez Vallarta, contra los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur".

Ambos sujetos fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 por personal de la extinta Policía Federal. Después fueron llevados a instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con el recurso que solicitaron ambos en el Tribunal Colegiado, al ser llevados a las instalaciones en Chalco fueron torturados por los policías para aceptar su culpabilidad.

Los expedientes del CJF detallan que Carlos y Alejandro fueron liberados el 25 de febrero de 2016 al interponer una apelación contra la sentencia de un juez federal quien les dictó una sentencia de 34 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El tribunal los absolvió de los primeros dos delitos, sin embargo, no del de portación de armas. Al llevar más de cinco años en prisión, se dio por cumplida la sentencia, por lo que fueron liberados del penal de Tepic, Nayarit.