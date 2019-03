Tribunal Electoral confirma expulsión de Cordero del PAN

JOSÉ GUADERRAMA 27/03/2019 09:45 p.m.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, confirmó la expulsión de Ernesto Cordero Arroyo del Partido Acción Nacional por haber atacado a Anaya durante el pasado proceso electoral.

La decisión se dio con cuatro votos a favor y tres en contra, al considerar que el ex senador "fue desleal" al partido luego la división entre militantes en el periodo de las elecciones de 2018.

El pasado 30 de junio, el PAN expulsó por unanimidad a Cordero Arroyo por declinar a favor del entonces candidato por el PRI, José Antonio Meade.

El sentido del proyecto era en el sentido de revocar la expulsión de Ernesto Cordero de su militancia panista, de acuerdo con el proyecto del magistrado Indalfer Infante, que argumentaba que las declaraciones del entonces presidente del Senado eran parte de su libertad de expresión y sus dichos "no podían ser una mordaza ante el disenso y la crítica a otros militantes y candidatos".

En apoyo a la posición mayoritaria del Tribunal Electoral, el presidente de la Sala Superior, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al razonar el sentido de su voto y en referencia a las conductas de Ernesto Cordero Arrollo expresó que "desde mi perspectiva, el examen integral y contextual de los actos materia de la denuncia, nos lleva a concluir en forma indubitable que sí se llevaron a cabo actos de deslealtad hacia el Partido".

En el mismo sentido, dijo que se trataba de "un conjunto de conductas sistemáticas y públicas que ponen de relieve la intención del actor que tenía sobre causar un daño al partido en el marco de su participación en el proceso electoral federal..."

Los magistrados electorales también analizaron el apoyo que el gobernador de Michoacán, el perredista Silviano Aureoles, realizó al entonces candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, pero consideró que en este caso no procedía su expulsión, porque el propio partido no impuso sanción y no se acreditó que sus afirmaciones en redes sociales "fueran en perjuicio del PRD".

