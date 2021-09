Tribunal confirma triunfo de la panista Maru Campos en Chihuahua

Por unanimidad los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmaron el triunfo de la panista Maru Campos en Chihuahua, por lo que podrá tomar protesta de su cargo el miércoles 8 de septiembre.

En su ponencia la magistrada Mónica Soto desestimó los argumentos de Morena quien pidió anular esa elección en la entidad por rebase de topes de campaña, después de que el Tribunal Electoral estatal señaló en julio que Campos ganó la elección a la gubernatura estatal conforme a los resultados electorales emitidos el 6 de junio.

En su proyecto la magistrada afirmó que Morena "no controvierte adecuadamente la situación". Tampoco presentó pruebas suficientes para probar una supuesta campaña contra el candidato del partido, Juan Carlos Loera, señaló. Agregó que que prevalece el criterio del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en materia de financiamiento.

Explicó que Morena "presentó fotografías y videos que solamente tuvieron un valor indiciario por no estar vinculadas con ningún otro medio de convicción, por lo que resultó insuficiente para probar los hechos materia de la denuncia".

También consideró que no hubo violación a la veda electoral por difusión de Campos en un evento deportivo. "El nombre que se encuentra en una bandera no llama al voto a un candidato en particular", dijo Soto.

En su cuenta de Twitter, Campos publicó desde hace dos semanas la invitación su toma de posesión Cómo próxima gobernadora de la entidad, misma que se transmitirá de manera virtual por redes sociales.

Su rival político, el morenista Juan Carlos Loera Quién fue diputado federal en la 64 legislatura de la cámara de diputados, fue nombrado el 11 de agosto como coordinador de los Programas del Bienestar en Chihuahua.

Ayer la Fiscalía Anticorrupción de ese estado anunció que se desiste de la investigación contra en unos partidos políticos gobernadora electa, acusada de presuntos sobornos a empresarios; y cohecho y por haber recibido sobornos del exgobernador priista César Duarte, preso en Estados Unidos.

El TEPJF también desechó por unanimidad una queja interpuesta por Morena contra el Tribunal Estatal electoral de Chihuahua. En su proyecto el magistrado Indalfer Infante consideró que las pruebas que presentó el partido fueron desestimadas por ser notas periodísticas.

