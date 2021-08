Treta de Toledo previo al desafuero: pide licencia; sesión arranca en San Lázaro

De último momento el legislador petista Mauricio Toledo se adelantó a su desafuero en el Congreso y solicitó licencia a la Mesa Directiva. La Silla Rota confirmó este dato con el equipo de abogados del ex alcalde de Coyoacán.

La Cámara de Diputados está impedida de darle licencia a Toledo, ya que este tema no está incluido en la agenda del periodo extraordinario que se realiza este miércoles. La Comisión Permanente es el órgano que puede avalar o no la licencia para este diputado, lo cual sólo podría suceder la próxima semana, cuando ya estaría desaforado.

Aunque el memorándum en el que informó su solicitud tiene fecha de hoy, no se aprecia con claridad la hora en que envió este. Sin embargo en su cuenta de Twitter informó que esto ocurrió recién.

En un par de líneas Toledo afirmó que "creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión".

Esta tarde, el Congreso también se ha erigido en Jurado de procedencia para comenzar la sesión de desafuero del diputado Saúl Huerta, integrante de la bancada de Morena acusado de abuso sexual a menores..