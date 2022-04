Tren Maya, proyecto emblemático de AMLO, entre protestas y amparos

La continuación de la construcción del Tren Maya, proyecto emblemático proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo enfrenta las suspensiones de construcción, sino también, amparos que están por definirse en Tribunales Colegiados de Yucatán.

Hasta el momento, tres peticionarios han conseguido suspensiones provisionales luego de que el juez determinara que existe una posible "devastación de la selva ocasionada por las obras del Proyecto Tren Maya", así como por la falta del "estándar más alto de protección al medio ambiente y al agua de comunidades afectadas".

A pesar de las suspensiones otorgadas por el juez, las cuales aclaran que la garantía provisional no implica que los "trámites administrativos relacionados con el proyecto, como son, de manera enunciativa, la obtención de permisos ambientales o de diverso rubro; la elaboración de presupuestos y proyectos, o cualquier acto administrativo que no tenga impacto o ejecución material en la zona", la federación ha continuado con las obras, por lo menos, hasta la semana pasada.

En la segunda semana de abril, organizaciones civiles dieron a conocer el recurso presentado por tres particulares el 30 de marzo pasado, el cual obtuvo una suspensión provisional contra cualquier planeación, construcción, desarrollo y/o acondicionamiento del Tren Maya en el tramo cinco del "Proyecto Tren Maya", que comprende de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

"En el caso procede conceder la suspensión de los actos reclamados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable y Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco sector sur del Proyecto Tren Maya -con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo-, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material. Esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en este incidente" menciona la resolución emitida el pasado 12 de abril.

Además del amparo presentado por los particulares identificados con las iniciales J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D, la continuación de la construcción del Ten Maya, también enfrenta otros impedimentos (suspensiones provisionales) otorgadas por el mismo juez a favor de los peticionarios.

Uno de ellos es el solicitado el 23 de marzo de 2022 por K. T. R. G., B. C. V., y R. y I. J. K. P.

"Lo que procede es conceder a K.T.R.G., B.C.V.R. e I.J.K.P., la suspensión provisional que se insta respecto de los actos reclamados que en esencia consisten en la omisión de las autoridades de cumplir con la obligación de proteger y garantizar el derecho humano a un ambiente sano, de acceso a la información, participación ciudadana, de acceso al agua, principio in dubio pro nature, ya que la devastación de la selva ocasionada por la las obras del Proyecto Tren Maya Tramo cinco", menciona el acuerdo.

El mismo acuerdo que se otorgó la suspensión provisional a los peticionarios T. R. G., B. C. V., y R. y I. J. K. P., menciona: que las obras se realizan:

Sin haber sido evaluadas en materia de impacto ambiental, ni autorización en materia forestal, por lo que aseguran que las autoridades no cumplieron con su obligación de evaluar los posibles impactos ambientales y de promover la participación ciudadana en materia ambiental; que ha existido omisión de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de impacto ambiental, así como el establecimiento de medidas y sanciones

En estos dos casos, el gobierno federal se ha inconformado a través de recursos de queja presentados por Marco Aurelio Colín Hinojosa, quien se ostenta como apoderado legal de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso (Fonatur).

Otra de las demandas fue presentada por Antonella Vázquez Cavedón, representante de "Derecho a un Medio Ambiente Sano", quien de acuerdo con el recurso 923/2022, se inconformó por "permisos, autorizaciones y trabajaos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 proyecto Maya, que abarca de Cancún a Tulum Norte del Estado de Quintana Roo".

El recurso que fue tramitado el pasado 5 de abril se encuentra en trámite por el juzgado.

Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Antonella Vázquez Cavedón, quien se ostenta representante legal de la asociación civil denominada ´Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano´, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo y al efecto adjunta -como anexo uno- un documento digital relativo a la escritura pública número cuatro mil novecientos noventa y seis, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, pasada ante la fe pública del notario número siete de Cancún, Quintana Roo

Hasta el momento las obras del Tren Maya en su fase cinco se encuentran suspendidas. En las últimas semanas habitantes de la zona y distintas personas solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo para hablar de las afectaciones que argumentan ambientalistas.

Las protestas llevaron a una posible reunión, la cual estaba programada para este fin de semana, sin embargo, el encuentro se canceló por la inasistencia de algunos integrantes que pertenecen al movimiento "#SélvameDelTren".

Los agrupantes de ese movimiento se oponen a la construcción del Tren Maya. A pesar de la cancelación del evento, el gobierno federal no dio por cerrado el diálogo e invitó a los activistas a informarse sobre el proyecto y a visitar las regiones por donde pasará el Tren Maya en Quintana Roo.

DERBEZ NIEGA HAYAN CANCELADO: "EL ÚNICO FUI YO"

El comediante Eugenio Derbez lamentó que este domingo se cancelara la reunión entre el presidente López Obrador y un grupo de activistas, cantantes y artistas aglutinados bajo la campaña #SélvameDelTren al argumentar que nadie canceló del grupo excepto él por razones de trabajo.

"Estoy filmando en una locación, no he cortado, estoy en una playa haciendo el video porque teníamos una reunión con el presidente y fue cancelada 24 horas argumentando que los famosos habíamos dicho que no íbamos a asistir; no es cierto, el único que dijo que no iba a ir soy yo, la fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no podía estar en CDMX", dijo en el video colgado en redes sociales.

El actor que ganó el Oscar en los pasados premios de la Academia de Hollywood indicó que "si el presidente quería una foto conmigo, voy feliz a Palacio Nacional, le hago la voz del longe moco, me saco la foto.

"Fue horrible fue horrible, óigame no, óigame no, nos canceló", dijo Derbez con voz de sus personajes y reconoció le hubiera gustado hacer un chiste de otro de su personaje Armando Hoyos: "Si López es Obrador, ¿es porque comió mucha fibra? me pregunto yo", dijo con voz caracterizada.

También negó que él hubiera inaugurado el parque Xcaret como se afirmó en la mañanera de este lunes. Dijo que la foto que se exhibió fue de hace 4 años conduciendo los Premios Platino.