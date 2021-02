Tras viajar a Nepal, mexicana permanece varada en Londres

Para Jazmín es difícil poder calmarse y ser paciente frente a una situación como la suya. No es para menos: hoy fue su cuarto día varada en el aeropuerto de Heathrow de Reino Unido, donde vive y duerme -literal- en una banca con las dos cobijas que la embajada de México en Londres le proporcionó, tras habérsele asegurado una repatriación segura desde Nepal a México, con escala en Londres, hecho que no sucedió. Por eso, ella continúa allá.

“Y cuando llega el avión a Londres no me dejaron abordarlo porque iba a hacer escala por algunas horas en Canadá y no están permitiendo esto a extranjeros. Llamé a la embajada de México en Reino Unido para informarles del problema; emitieron una carta y un permiso para que me dejaran volar, la aerolínea aceptó, pero cuando la carta llegó el avión ya había cerrado sus puertas. Así que éste es el tercer aeropuerto donde estoy varada esperando subir a un avión”, lamenta mientras narra su increíble historia.

“Estuve casi un mes en Katmandú, otra vez varada. Fue la segunda vez; traté de abordar tres vuelos con los canadienses, alemanes y británicos, siendo estos últimos quienes me dieron opción de tomar su vuelo el sábado pasado, con la única condición de comprar también un pasaje Londres-México para asegurar la ruta completa. Como pude y con apoyo económico de mi familia compré el pasaje; confirme con la embajada de México en la India si no había problema con el vuelo de Londres a México con Air Canadá, que si era seguro, dijeron que no había ningún problema; que solo tramitara mi ETA, que es una autorización electrónica, requisito de entrada a Canadá, pero que no te asegura la entrada al país. En fin, aseguraron que no había problema”, relata.

“La soledad se siente porque es real que estás sola ¡No sientes realmente el apoyo ni de tu país! Estoy en un lugar donde no es mi idioma, no sé cómo moverme y todo el tiempo he sentido impotencia porque no tengo opciones”.

“Aquí las tiendas están cerradas, no hay venta de comida excepto pasando el área de migración pero como a mí no me dejan pasar allá, me quede en la terminal dos. La bolsa contiene un paquete de pan, dos de galletas, cuatro latas de atún, plátano, manzana y un litro de leche y jugo respectivamente. Hay otros mexicanos que intentaron tomar un vuelo igual, no pudieron, pero ellos si tienen dónde quedarse aquí. El personal del aeropuerto ha sido muy amable, el gerente me trajo comida. Y aseo, pues solo lo básico en los sanitarios de la terminal porque no puedo hacer más. Salí de un país (Nepal) para quedarme estancada en otro (Reino Unido), soy la única mexicana en el aeropuerto. Creo que tengo mala suerte”, lamenta.

“La aerolínea que pidió pagar más dinero para cambiarme el vuelo, pero ya les explique que no tengo más dinero porque, literal, se fue en reservas de vuelos que están cancelados. Mi familia gastó casi tres mil dólares para sacarme de Nepal; ayer iba a volar de nuevo y por segunda ocasión no me dejaron subir al avión. Mi tercera oportunidad es el vuelo de mañana para ir de Londres a Amsterdam y de ahí a México; se supone que será posible y que vendrá la embajadora para asegurarse que esta vez, sí me suba al avión”.

“Estoy sola aquí, casi no hay vuelos y tampoco gente. Es bastante frustrante, no sé cómo explicarlo. He pasado por tres aeropuertos y todo el tiempo hay problemas para regresar a México. El detalle es la falta de comunicación con la embajada mexicana en India que representa a Nepal, que ellos accedieran y me aseguraran que no tendría problema al tomar este vuelo de Londres a México; y confié, confíe en que dijeron que no había problema”, cuenta mientras al fondo de su voz se escucha el altavoz del aeropuerto anunciando otros vuelos.

“Si mañana no puedo volar, no sé qué haré. Aquí está todo cerrado, los hoteles son solo para médicos y trabajadores. No me arrepiento del viaje… Más bien me decepciona tanto en estos momentos tener la nacionalidad mexicana; siento que al gobierno mexicano realmente no le importa su gente. Después de ver como otros países reaccionaron y apoyaron a su gente; y el mío, ni temas de gestión. Me decepcionó bastante. Por primera vez en mi vida me puso triste ser mexicana”.