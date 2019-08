Tras varias crisis en el Sector Salud, sigue pendiente la ruta de su transformación

"La otra agenda que fue complicada fue la compra consolidada, había toda una idea de buscar eficiencia, evitar corrupción. Luego te empiezas a dar cuenta que no todo estaba tan fácil, porque había un elemento de distribución que no era parejo entre todos los compradores Mientras algunas instituciones tenían capacidad de distribución, otras no, o las condiciones comerciales de entrega no eran las mismas. Entonces ahí vas viendo como los planes originales se van midiendo o ajustando a las realidades o posibilidades operativas", destacó Eduardo González Pier, asociado del Center for Global Development.