Tras tunda, Patricia Armendáriz busca congraciarse

La empresaria y diputada morenista Patricia Armendáriz generó polémica en Twitter al cuestionar el presunto desabasto de medicinas y resaltar que ha pedido evidencias a familiares, médicos y enfermeros sobre la falta de medicamentos oncológicos en el país y nadie pudo demostrarlo. Ahora, posteó un caso sobre la falta de medicamentos en una unidad del IMSS.

"Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia", publicó la legisladora y empresaria en su cuenta de Twitter, lo que generó más de 7 mil comentarios de respuesta, la mayoría de ellos en un sentido crítico.

Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia. — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) October 20, 2021

La usuaria de la cuenta @apezet indicó: "Mi cuñado falleció de cáncer señora. Se atendía en el ABC donde le dijeron que el medicamento que requería ya no había en México debido a la escasez. Para poder importarlo, los de la @COFEPRISle pidieron una lana, de lo contrario debía esperar un par de años, la dio, pero murió".

La diputada se defendió posteriormente con otro tuit:

"Con un interés genuino de apoyar en lo que pueda en el desabasto les pedí a papas mamás de nuestros queridos niños y enfermeros que me mandaran pruebas. No organizaciones ni fundaciones a no ser que me manden evidencia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. Y he recibido de todo, pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente. Realmente quiero saber de boca propia porque el tema está muy politizado sin pruebas de pacientes. Los represento y quiero ayudar. No politizar. Necesitamos resultados no grilla".

Ahora, nuevamente en sus redes sociales, Armendáriz posteó un caso de un paciente del IMSS en Metepec, Estado de México el cual entre 2019 y 2020 no recibió medicamento y falleció, un caso que le compartió la usuaria @DaniGiselle7

Paciente: Julio David Villanueva

Hospital 251 #IMSS, Metepec

Fecha: mediados del 2019, 2020, ya no supe más ya que mi papá falleció, el medicamento que no le surtieron fue ciclofosfamida así como las fórmulas de medicamentos dermatológicos

Denunciante: @DaniGiselle7 @tu_imss — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) October 21, 2021

Otra polémica reciente de la participante de Shark Tank México fue el pasado 14 de octubre, cuando fue captada en su curul con los ojos entrecerrados, dando la impresión de que estaba dormida, a lo cual respondió que dicho gesto en realidad obedece a que tiene un "problema de vista".