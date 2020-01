Tras tiroteo en escuela de Torreón, AMLO insiste en Constitución Moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de construir una Constitución Moral, tras ser cuestionado sobre el tiroteo que protagonizó un niño de 11 años en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que es necesario definir preceptos encaminados a tener una sociedad mejor.

Remarcó que no es suficiente la aplicación de operativos como Mochila Segura, ya que se deben atender las causas de fondo de la violencia e impulsar valores.

El presidente llamó a leer el libro "Una sociedad mejor", de John Kenneth Galbraith, para saber más de las causas de la violencia para combatirla.

"¿Podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo (en el periodo neoliberal)? No, no hay investigación sobre eso, como si eso no influyera (...) Hasta ahora, hace unos días, salió una investigación, sobre el perfil socio-psicológico de los sicarios, es una investigación que recomiendo a todos, es una investigadora que hace 36 entrevistas a sicarios de por qué decidieron por ese camino, es lo poco que conocemos", lanzó el tabasqueño.

"No es nada más 'Mochila Segura', es vamos a una sociedad mejor, bienestar material, del alma, fortalecimiento de valores, que no se sigan desintegrando las familias, es importante atender las causas, pero como enajenados se dedicaron a enfrentar la violencia con la violencia, nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores", apuntó.

Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pidió a los padres de familia revisar las mochilas de sus hijos.

"En la SEP estuvimos revisando todo el tema de la Mochila Segura, cuando se creó en 2017 quienes revisaban las mochilas era personal de las escuelas y hubo denuncias y amparos y se le impidió a la SEP tener un programa obligatorio nacional porque se decía que iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños.

"Lo que estamos recomendando es solicitar que la revisión la hagan los padres en la escuela (...) tenemos una reunión con autoridades educativas para revisar esto y poder hacer un programa coordinada con la CNDH para tener total garantía que respeta la dignidad de los niños", informó.

VENTA DE ARMAS

El presidente López Obrador destacó que tienen la intención de actuar contra plataformas y sitios que se dedican a la comercialización de armas, aunque reconoció que se mantiene el tráfico de estos artefactos.

"Es la Secretaría de la Defensa la que tiene el control de la distribución y uso de las armas de fuego. Este contrabando ilegal desde luego se debe de combatir (...) No deja de haber tráfico, no lo dudo, nada más que esto no se tolera y no se permite. Si se tiene la información se va actuar", comentó.

INSABI

El presidente López Obrador apuntó que los gobernadores que no acepten o no quieran unirse al Insabi están negando el acceso a la salud, sin embargo, comentó que no pueden obligar a nadie.

"Tengo la información de que no son seis (gobernadores) y que la mayoría ya ha aceptado y la atención médica en sus estados para población se garantice de manera gratuita y estoy seguro que al final si no todos, porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentosos sean gratuitos", indicó.

