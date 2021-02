Tras solicitud de desafuero, Cabeza de Vaca se presentará en San Lázaro

CIUDAD VICTORIA.- Tras concluir la ceremonia por el Día de la Bandera, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que se presentará en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para ser notificado por los señalamientos en su contra.

"Quiero informarles que, una vez concluido este mensaje, me presentaré ante la Cámara de Diputados para que me notifiquen sobre las acusaciones que me han hecho ante el Ministerio Público", destacó al finalizar el evento del Día de la Bandera en su estado.

En su mensaje, el mandatario tamaulipeco, dijo que durante muchos años ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última.

#Entérate El Gobernador de Tamaulipas @fgcabezadevaca habla sobre la solicitud de desafuero que tiene en su contra, "me enteré por una filtración que la FGR ha solicitado mi desafuero, en mi vida siempre me conduje mediante a la ley" aseguró #rb https://t.co/bFMhDC7IDm pic.twitter.com/SKlOkFe4sv — La Silla Rota (@lasillarota) February 24, 2021

Cabeza de Vaca afirmó que es mínima justicia enterarse de qué se me acusa y de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones.

El gobernador señaló que seguirá trabajando a favor del estado.

"Deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos".

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados desaforar al mandatario estatal por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

FGR NIEGA VENGANZA POLÍTICA

El fiscal Alejandro Gertz Manero, aseguró que el desafuero contra el gobernador no es un asunto de venganza política y garantizó que en este caso habrá transparencia y claridad.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, Gertz Manero aseguró que el juicio será público ante el Congreso con todas las pruebas que se están aportando.

AMLO NIEGA PERSECUCIÓN

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obradoras, aseguró que en su gobierno no se persigue a nadie, pero aclaró que tampoco será cómplice, refiriéndose al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en donde la FGR solicitó al Congreso su desafuero, por su posible participación en varios delitos, incluido delincuencia organizada.

''Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza pero también debe de saberse, que he dicho, recuerdo, que no somos tapadera de nadie'', dijo el mandatario.





kach