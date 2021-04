Tras reunión en Segob, médicos privados acusan recibir solo promesas

A pesar de las protestas, la Secretaría de Salud no dio una respuesta concreta a los médicos del sector privado que no han sido vacunados, lo único que les ofreció es hacer un censo y con base en eso convocarlos. Ante esta decisión, ahora analizarán acudir a instancias legales e incluso pedir apoyo en la Embajada de Estados Unidos.

El grupo de médicos acudió a la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con funcionarios de Salud. Tras dos horas de reunión, sólo les entregaron un oficio en el que se indica que el acuerdo fue que "la representación de la Secretaría de Salud compartirá con sus superiores la información recabada del Movimiento. Se trabajará de manera coordinada entre el Movimiento y la Secretaría de Salud, la cual elaborará y dará a conocer los lineamientos del formato del censo para poder programar la vacunación a los trabajadores de la salud del Sector Privado".

Héctor Paris del Castillo, quien es uno de los representantes del movimiento, indicó que recibieron nuevamente promesas, no una respuesta clara y concisa, pero que van a esperar, ya que la próxima semana tienen otra cita, aunque todavía no está definida la fecha.

Asimismo, señaló que estudian tomar otras medidas: "Estamos pensando ir a la Embajada de Estados Unidos para pedir la vacunación, debido a que nuestro país no nos está tomando en cuenta".

"CADA DÍA QUE PASA NO SABEMOS SI NOS VAMOS A CONTAGIAR O A MORIR"

La médico general María José Díaz explicó a La Silla Rota que lo único que les queda es ver a qué otras instancias legales pueden acudir, por lo que ahora van a buscar asesoría.

"Nos quedamos en el limbo, según ellos nos van a dar seguimiento, va a ser en sus tiempos y bajo su convocatoria, pero tampoco nos podemos quedar nosotros con los brazos cruzados, cada día que irresponsablemente nos dejan sin una vacuna, sabemos que es el día en que uno de nosotros se va a contagiar y se va a morir", enfatizó.

Respecto a las declaraciones que hizo el presidente López Obrador esta mañana sobre que esperen la vacunación hasta que les toque, la doctora Díaz dijo: "Yo me siento particularmente muy triste y muy decepcionada, porque hace unos meses cuando necesitaron la ayuda del sector privado, ellos no dudaron en solicitarla y nosotros no dudamos en darla".

Sobre este mismo tema, Paris del Castillo señaló que lo dicho por el presidente solo les confirma que "definitivamente no nos tienen contemplados, que nos están ignorando y él sería la primera persona que lo hace, lo vemos claramente. Es un gobierno desorganizado, pero esperemos que podamos colaborar para que estas cosas se puedan llevar a cabo".

MÉDICOS PRIVADOS, ESPEREN HASTA QUE LES TOQUE POR EDAD: AMLO

Ante las protestas de médicos privados al ser relegados en la vacunación contra covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió: "que nos esperen, hasta que nos toque a todos".

En conferencia mañanera, el presidente López Obrador arremetió contra el diario Reforma luego de que su reportero insistiera en el tema de la vacunación a médicos privados que combaten la pandemia y señaló que este diario en muy influyente.

Recalcó que este periódico nació a través del diario El Norte que, dijo, ha impuesto "gobernadores mediocres" en Nuevo León, por lo que dijo el pueblo de esa zona ha padecido malos gobiernos.

Más adelante en la mañanera, Arturo Pavón, de Chapucero, llamó la atención del presidente sobre un volante que reparte la campaña de Adrián de la Garza, candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, que consideró un condicionamiento del voto.

El mandatario mexicano aprovechó esta pregunta para mantener su ofensiva contra el diario Reforma y su filial El Norte. Los acusó de estar a favor de un candidato y atacar a los rivales de este.

Este viernes, al menos unos 50 médicos del sector privado se encuentran afuera de Palacio Nacional para protestar por falta de vacunas covid; a las 11:00 horas de la mañana una comisión tiene una cita con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Una de las manifestantes destacó que este viernes se prometió se les daría respuesta a sus exigencias luego del bloqueo del lunes en Tlalpan.

Agregó que serán recibidos en oficinas cercanas a Televisa, donde atiende Hugo López Gatell, subsecretario de Salud.

Señaló que exigen la vacunación de médicos públicos y privados, así como que el personal de odontología entre en los sectores de riesgo que serán vacunados en abril como se había comprometido y ahora los mandaron hasta mayo.

El mandatario mexicano afirmó que entiende la demanda de médicos privados por obtener la vacuna; sin embargo, aclaró que "no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos".

Tras nueve horas de protesta, personal de salud del sector privado llegó a un acuerdo el pasado lunes con las autoridades, quienes se comprometieron a que este viernes les darán un plan concreto para vacunarlos contra covid-19.

Un grupo de médicos se reunió la tarde de este lunes con Mónica Mieres Hermosillo, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, quien se comprometió con ellos a darles un plan de vacunación este 9 de abril, con el objetivo de que todos los trabajadores que faltan, sean inmunizados a más tardar el 30 de abril.

Después de este acuerdo, los trabajadores de salud levantaron el bloqueo de aproximadamente siete horas que realizaron sobre Calzada de Tlalpan, el cual dijeron que no iban a quitar hasta que las autoridades no los escucharan.

Sin embargo, los médicos salieron desde las 10:00 de la mañana de este lunes para exigir al gobierno que los incluyen en el plan de vacunación contra covid-19. El primer bloqueo lo hicieron a un costado de la Escuela Médico Naval, luego de que la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano los dejó plantados. Desde ahí avanzaron sobre Calzada de la Virgen, hasta Calzada de Tlalpan.





VACUNAS PARA MAESTROS





El presidente López Obrador dará prioridad a vacunar a maestros y personal educativo para reactivar las clases presenciales lo antes posible.

El líder del Ejecutivo federal indicó que al finalizar de aplicar las primeras dosis a todos los adultos mayores del país, entre el 15 y el 20 de abril próximos, los docentes recibirían la vacuna china CanSino que es de una sola dosis.

"Estamos pensando en un universo de más de tres millones de trabajadores de la educación de escuelas privadas y públicas, no solo maestros, sino todo el personal. Pensamos que se inicie del 15 al 20 de este mes", afirmó.





PRESUME AVANCES EN VACUNA MEXICANA





El presidente López Obrador presumió en la mañanera que "hay una buena noticia" sobre la vacuna contra covid-19 que México desarrolla y la cual llevará por nombre "Patria". Destacó que los detalles sobre esta vacuna se presentarán hasta el martes de la próxima semana.

"Ayer se acordó que se informe sobre vacunas que se están investigando, estudiando, para producirse en México, ya vacunas elaboradas por científicos mexicanos, por empresas mexicanas, la vacuna Patria, pero hasta el martes se da a conocer el proceso sobre esta vacuna", explicó.





