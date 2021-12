Tras pandemia y duelos, vuelven las reuniones familiares en Navidad y Año Nuevo

Familias que han perdido integrantes a causa de la covid vuelven a reunirse no para festejar, sino para recordar (Fotografía: Especial)

La navidad de este 2021 será la segunda que se festeja en pandemia y algunas de las familias mexicanas, que además perdieron a sus seres queridos en las fechas decembrinas, tratan de reponerse ante el hecho de que sus familiares ya no están.

Alejandra perdió a su madre hace casi un año y relaciona las fiestas decembrinas con la enfermedad y con el dolor de haber perdido a un ser querido.

"A mí me lo detectaron el 22 de diciembre, justamente, pero yo solo tuve molestias en piernas y articulaciones, sin síntomas de gripa. A mi mamá y a mi hermana se los diagnostican el día 24 de diciembre. Fue una Navidad extraña, porque todo mundo festejando en otros lugares y nosotras solas, ahí las tres, porque nadie se atrevía a ir, solamente la chica que me auxiliaba con mi mamá porque realmente lo viví yo sola con ella", explica Alejandra a La Silla Rota.

No saben bien en dónde se contagiaron, pero sospechan que fue a través del servicio de basura, porque casi toda esa cuadra de la colonia Piloto, cerca de Mixcoac, se enfermó al mismo tiempo, algunos sólo tuvieron que confinarse, pero otros fueron hospitalizados y algunos más, como es el caso de Alejandra, perdieron familiares.

Ella no solo tuvo que cuidar a su madre enferma prácticamente sola, sino que, además, lo tuvo que hacer estando ella misma enferma y explica que vivió todo el drama que miles de familias más en el momento más duro de la pandemia: recorrer la ciudad en busca de oxígeno, con los dolores que le ocasionó la covid-19 y en una noche decembrina.

"En las noches le tenía que dar los medicamentos, estar al pendiente por si se le ofrecía alguna cosa o de su respiración, de su oxigenación, signos vitales, todo eso. Y en el día, la enfermera que se ofreció a ayudarla con las nebulizaciones, los medicamentos, todo eso".

Su madre requirió ser hospitalizada poco después de Navidad y falleció los primeros días de enero. Aunque aún está afectada por la muerte de Martha, Alejandra decidió, con ayuda de un grupo de apoyo de su zona, que organizaría una cena familiar, no para festejar, solo para reunirse y platicar.

EL DUELO EN NAVIDAD

El duelo tiene distintos momentos y mientras se haya avanzado en superarlo, celebrar en estas fechas puede ser benéfico; si el duelo continúa, pueden generarse dificultades y reacciones adversas, según explicó el psicoanalista Gabriel Zamora a La Silla Rota.

"El duelo pasa por fases y eso es importante: negación, ira, negociación, depresión y aceptación y depende de en qué parte del duelo se encuentra cada persona que va a meterse en esto de las fiestas. No es lo mismo una persona que lleva avanzado su duelo, que alguien que lo va iniciando".

En el caso de quienes están iniciando el proceso del duelo, las fiestas pueden afectar el ánimo debido a que el ambiente es festivo, existe cierta presión social de estar en esa sintonía y al no participar de las celebraciones, las personas pueden sentir que no encajan.

El psicoanalista también explica que, si bien cada proceso es diferente, un duelo que cubre todas las etapas dura aproximadamente 6 meses y, después de eso, se puede decir que el duelo terminó, aunque persista una sensación de tristeza.

En los casos en los que el duelo ha tomado más tiempo, explica Zamora, es importante que las personas busquen apoyo psicológico o psiquiátrico pues existe la posibilidad de que su proceso de duelo esté tomando tanto tiempo debido a condiciones de depresión preexistentes a la pérdida.

(Fotografía ilustrativa: Especial)

EL APOYO DE LA COMUNIDAD

En noviembre pasado, el padre Joel, que trabaja en una Iglesia muy cerca de la casa de Alejandra, decidió impulsar un grupo de apoyo para los feligreses de la comunidad que perdieron a sus familiares hace un año, con el objetivo de que se repongan emocionalmente para las fechas.

La idea se le ocurrió luego de que él mismo tuvo que atender a siete familiares enfermos y, unas semanas después, atender todos los funerales pues ninguno sobrevivió; el grupo que organizó, platica una vez a la semana sobre cómo se sienten, se apoyan y en caso de tener algún tipo de crisis, el padre los canaliza con un grupo de psicólogos que han decidido prestar sus servicios para que la gente de la colonia se recupere.

Mary tiene tres hijos pequeños y perdió a su padre durante la pandemia de covid-19 y sobrellevar el duelo ha sido muy difícil por lo que ya es un rasgo común: no pudo despedirse de su padre y eso le impidió pasar por un duelo para superar su pérdida.

"Ni siquiera yo pude ver a mi papá unos 15 días antes de que se muriera, no nos pudimos despedir de él nadie, sólo supimos que ya había muerto, entonces todo este tiempo ha sido muy difícil de aceptar porque fue un duelo que no viviste, que te lo tuviste que guardar y aceptar que ya había muerto".

Su padre era un escéptico de que la enfermedad existiera lo que, sumado a que no pudo dejar de trabajar en su tienda por la crisis económica, hizo que cayera gravemente enfermo.

Ella y su familia viven en Acatlán, Hidalgo, por ello, a su padre, de 87 años, tuvieron que internarlo en Pachuca, sin embargo cuando los doctores vieron que se encontraba en muy mal estado, les recomendaron que lo sacaran del hospital y lo llevaran a su casa para que tuviera una muerte más serena.

Familia de Mary (Fotografía: Cortesía)

El fallecimiento de su padre ocurrió en septiembre de 2020 por lo que celebrar la navidad de ese año fue muy duro para Mary y su familia; además, ella enfrentaba las secuelas de la enfermedad pues se contagió poco tiempo después de que su padre falleciera, ella explica que muy probablemente se debió a que por la tristeza sus defensas bajaron.

Lo más duro fue que la separaron de sus hijos pequeños durante un mes para que no se contagiaran y, al mismo tiempo, tenía que sobrellevar la reciente muerte de su padre.

Mary, quien carga a un niño en sus brazos; su padre, sentado junto a su nietos y su esposa (Fotografía: Cortesía)

"Fue una navidad muy triste porque él era la cereza del pastel. Él era el que empezaba con los abrazos, con pedirnos perdón, platicar todo lo que había pasado el año pasado y hace un año sólo nos mirábamos unos a otros, tenía muy poco tiempo", explica Mary.

Con la voz entrecortada comenta que fue muy difícil porque además la pandemia estaba en un punto muy alto por lo que no hubo besos ni abrazos. Este año lo van a volver a intentar, aunque están de acuerdo en que hay una silla vacía que no se podrá llenar.

El hecho de que ya pasó más de un año y todos los miembros de su familia están vacunados llevó a que Mary y su madre decidieran volver a reunirse en Navidad esperando que este año sí haya contacto físico entre la familia.

"Todos ya tenemos la segunda dosis de la vacuna y me imagino que por algo está la vacuna, a lo mejor no te protege al cien, pero sí te ayuda", explica Mary.

¿QUÉ TAN FUERTE ERES?

De acuerdo con el psicoanalista Gabriel Zamora, otra condición que influye en la manera en la que se procesa el duelo tiene que ver con la resiliencia de las personas, es decir, la capacidad de sobreponerse a las circunstancias difíciles.

"Para alguien con mayor resiliencia a lo mejor sí es una manera de afrontar mejor la pérdida, como dicen, de una vez entrarle al conflicto así como va, pero para una persona con menor resiliencia, tal vez eso sería contraproducente y a lo mejor lo ideal dentro de estas fechas sería hacer algo distinto como cenar en otro lugar, con otras personas o en un restaurante", sugiere el especialista.

Zamora explica que tampoco hay un manual para resolver y enfrentar el duelo por lo que lo mejor es acudir con un profesional para analizar el proceso individual y analizar cuál puede ser la mejor opción para afrontar las fiestas decembrinas.

La historia de Dolores Muñoz también es dramática: su madre presentó los primeros síntomas de covid-19 unos días después de que regresó a su casa de un viaje en Morelia, Michoacán, los primeros días de diciembre de 2020 por lo que pasó el 24 y el 31 de diciembre enferma.

Su madre, Sara Navarro, en lugar de síntomas de resfriado presentó dolores de estómago y problemas de digestión por lo que la noche del 31 de diciembre la llevaron al doctor, la revisaron y la doctora le dijo que como estaba saturando bien, concluía que era laringitis mezclado con colitis por lo que regresó a su casa.

"Todavía el 31 en la noche me ayudó a hacer mixiotes porque se sentía un poquito mejor, eran como las 8 de la noche. Le dije que le haría un té y se subió, yo me metí al cuarto para bajarle las cobijas para que no tuviera frío porque decía que tenía mucho frío".

El 2 de enero, Oscar, el hijo de Dolores, decidió que le hicieran una prueba PCR a su abuela para descartar covid-19; le hicieron la prueba en casa y ahí mismo le diagnosticaron que estaba enferma.

