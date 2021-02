Tras orden de AMLO, diputados citan a comparecencia al titular de la ASF

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamara a la Cámara de Diputados a investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los legisladores citaron a su titular, David Colmenares Páramo, a comparecer.

Mario Rodríguez, diputado por Movimiento Ciudadano y presidente de la comisión de la ASF en el Congreso, afirmó en entrevista con La Silla Rota que el lunes al mediodía comparecerán Colmenares, titular de la ASF; así como Agustín Caso, auditor especial de desempeño de la ASF, quién desmintió el informe de colmenares respecto al nuevo aeropuerto.

"Ya está enviado el oficio y está confirmado por auditoría, estamos por definir el formato de la reunión por temas de administración de salud y sana distancia, hacer virtual estamos trabajando en eso", afirmó.

A esta reunión también se sumarán el resto de los hábitos que trabajaron en el tema. "Se citaron a todos", dijo. La decisión fue tomada ayer en una reunión de la junta directiva de esta comisión.

Agregó que la Unidad de Evaluación y Control deberá iniciar un proceso de investigación referente al boletín que desmintió a Colmenares.

La diputada federal de Morena y secretaria de la comisión de Vigilancia de la ASF, Paola González, también dio a conocer la cita a Colmenares Páramo.

"Tenemos un auditor que se equivoca en sus auditorías, el día de ayer desde la comisión de Vigilancia de la ASF lo citamos a comparecer de emergencia, el lunes está citado David Colmenares Páramo para que aclare en la Cámara de Diputados, así como su equipo de auditores", escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Tenemos un auditor que se equivoca en sus auditorías, el día de ayer desde la comisión de Vigilancia de la @ASF_Mexico lo citamos a comparecer de emergencia ??

El lunes está citado @colmenaresparam para que aclare en @Mx_Diputados así como su equipo de auditores. pic.twitter.com/xTsPggydJA — Paola González (@paolagzzcas) February 25, 2021

La Mesa Directiva en la Cámara de Diputados recibió la carta que envió López Obrador para solicitar se inicie una investigación contra la ASF por el informe que presentó hace unos días referente a la evaluación del primer año de su gobierno 2019.

La Mesa Directiva del Congreso informó que la misiva será turnada a la comisión de la ASF.

PESE A RECULE DE ASF, AMLO ACUSA "DAÑO" Y PIDE INVESTIGARLA

El presidente acusó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de dañar a su gobierno y pidió a la Cámara de Diputados que se investigara al órgano autónomo.

"La ASF dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros para afectar la imagen del gobierno, principalmente por la cancelación del aeropuerto, no creo que hayan hecho mal las cuentas, más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores", dijo el mandatario.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ dio a conocer la carta que enviará a @DulceSauri, presidenta del la Cámara de @Mx_Diputados, donde asegura que la @ASF_Mexico elaboró "un informe tendencioso y falso" sobre el costo de la cancelación del Aeropuerto de #Texcoco #rb pic.twitter.com/dUAJmrmmG8 — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2021

López Obrador dijo que "no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad" y por ello adelantó que enviará una carta a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, para que investigue a la ASF.

"Solicito de manera respetuosa que emprenda las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF y despeje la lamentable desinformación", leyó el presidente en a carta.

#EnLaMañaners Sobre el informe de la @ASF_Mexico @lopezobrador_ dijo que es lamentable que la Auditoria haga mal las cuentas, pero también dijo que pudo tratarse de una actitud "politiquera" para dañar al @GobiernoMX. #rb https://t.co/0Q91NqxzBU pic.twitter.com/eEDEDJgfDz — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2021

#EnLaMañanera @lopezobrador_ señaló que la @ASF_Mexico debe tener funcionarios "que vienen de tiempo atrás y que también deben de pertenecer o simpatizar con la oposición", por lo que "se atreven a dar un informe totalmente tendencioso y falso" #rb https://t.co/0Q91NqxzBU pic.twitter.com/3dYaq8jXtp — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2021

El sábado pasado, la ASF publicó los resultados de la auditoria en la Cuenta Pública 2019, el primer año de López Obrador, donde detectó irregularidades por 67 mil 498 millones de pesos.

Entre las irregularidades que en un principio señaló la ASF fue que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en Texcoco, costó tres veces más de lo estimado.

En respuesta, el lunes el presidente aseguró que la ASF estaba exagerando y llamó al órgano autónomo a aclararlo. "Ojalá lo hagan ellos".

Tras las palabras de Andrés Manuel, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, reculó lo señalado en el informe sobre el NAICM argumentando fallas en la metodología.

SE SUMA NAHLE Al EMBATE A LA ASF POR DOS BOCAS

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, se sumó el embate a la ASF, en su caso por las irregularidades señaladas por la Refinería de Dos Bocas.

"Respecto al reporte de la ASF sobre la ejecución de la obra de Dos Bocas, también hay grandes errores en su análisis [...] también vamos a contestar", escribió en su cuenta de Twitter.

Respecto al reporte de la @ASF_Mexico sobre la ejecución de la obra de #DosBocas , también hay grandes errores en su análisis. Empezando por los trabajos en la preparación del sitio, que al final el costo fue menor al contratado Logrando un ahorro.

Y también vamos a contestar — Rocío Nahle (@rocionahle) February 25, 2021

La ASF aseguró que la refinería de Dos Bocas inició sin un estudio que avalara su viabilidad ni documentos que acreditaran que es mejor opción sobre otras.

SÁNCHEZ CORDERO ACEPTA SEÑALAMIENTO

En referencia al último informe de la ASF, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó la información que éste arrojo en materia de género.

"Como dijo la ASF en su último informe, México ha tratado de responder a la violencia contra las mujeres con acciones aisladas y poco articuladas".

Señaló que esa desarticulación institucional de tipo gubernamental es las que están trabajando.

Respondió que el gobierno federal trabaja en visibilizar la violencia de género que, calificó, es una tarea compleja. "El gobierno del presidente López Obrador tiene entre sus prioridades está como una de las más importantes, yo diría como la más importante".

A 10 días del día internacional de la mujer, Sánchez Cordero adelantó que el informe principal de esta política será en presencia del presidente López Obrador.

"Este gobierno está comprometido con la no criminalización de la protesta", dijo.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ AFINA ESTRATEGIA CONTRA VIOLENCIA A LA MUJER

Sobre la nueva estrategia para combatir la violencia contra la mujer, la Secretaría de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, afirmó que en las mesas de seguridad estatal se incluyeron ya el feminicidio y seguimiento a carpetas de investigación.

Adelantó que se trabaja ya en la instalación del gabinete de género en esta dependencia así como la aplicación de la alerta violeta para encontrar con vida a mujeres y niñas desaparecidas.

Numéricamente, Fabiola Alanís (comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres) informó que se trabaja en 21 alertas de género en 18 estados. "Tenemos dos en el Estado de México, una por desaparición forzada y otra por agravio comparado en el estado de Veracruz", dijo. Destacó que sólo 5 entidades cuentan con grupos de trabajo en el tema (Baja California, Sonora, Chihuahua Tlaxcala y la Ciudad de México).

Agregó que se contempla la contratación de 643 mujeres (abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, intérpretes, peritos, especialistas en derechos humanos y género, así como policías de investigación). "Esto nos permitirá canalizar a tiempo a las mujeres que están en riesgo de perder la vida y que hayan integrado una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio u homicidio en grado de tentativa" dijo. Y señaló que la atención de extenderá hacia mujeres afroamericanas e integrantes de grupos indígenas.

Las funcionarias señalaron haber encontrado entidades que se resisten a la creación de Centros de Justicia para Mujeres. Enlistaron que este año se crearán cinco (Sonora, Chihuahua, Campeche, Tlaxcala, Durango y la alcaldía Magdalena Contreras en CDMX). Mientras que otras cinco (cuatro en Coahuila y una en Sinaloa) se trabaja en su fortalecimiento.

Sánchez Cordero afirmó que las leyes no pueden continuar con "el ingrediente patriarcal"; y qué se debe trabajar en sanciones más firmes. "Si no pasa nada, hay impunidad y el agresor sigue tan campante pues entonces no tendrá sanción de ningún tipo... Tenemos que hacer que se llame a cuenta a los agresores y que en todo el país, el gobierno de México ni la sociedad mexicana, se tolerare ningún tipo de violencia contra las mujeres, sin excusas".

En tema electoral, reiteró: "Ningún candidato que tenga temas de violencia y que no tenga la idoneidad no debería de estar postulado como candidato de ningún partido político".