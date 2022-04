Tras fallo de Tribunal contra Gertz, Rosario Robles ve cerca alcanzar la libertad

Luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México determinará que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero hizo declaraciones que violaron la presunción de inocencia de Rosario Robles, ex secretaria Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que el siguiente paso en el proceso jurídico en su contra es su liberación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Robles Berlanga presa en Santa Martha Acatitla comentó que se encuentra a la espera de que un tribunal colegiado resuelva la medida cautelar y el proceso de fondo en relación a su caso, resoluciones que espera sean en su favor.

"Sigue la libertad. Tenemos que seguir pensando y luchando por que se haga justicia, no es posible que yo esté en manos de quien está violentando la ley", aseguró Robles.

La ex funcionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto se refirió a la resolución que el jueves pasado tomó por unanimidad el Noveno Tribunal Colegiado en relación con una demanda que ella interpuso contra el fiscal Gertz Manero por las opiniones difundidas en una conferencia en el Colegio de México.

"Desde el principio se me ha asumido como culpable, se me dictó una prisión preventiva que no corresponde con el delito", comentó Rosario Robles sobre el reconocimiento de la existencia de violaciones a sus derechos humanos, a su presunción de inocencia y al debido proceso.

Robles aseguró que la decisión del Tribunal tendrá consecuencias legales, desde la separación del cargo del fiscal hasta la reparación del daño moral y económico ejercido en su contra.

La ex secretaria expresó su confianza de que en la segunda vuelta de revisión del Tribunal habrá un pronunciamiento enfático sobre la falta de elementos por parte de la Fiscalía para mantenerla en la cárcel.