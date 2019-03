Tras duras críticas por tuit, Secretaría de Bienestar admite error y lo elimina

REDACCIÓN 10/03/2019 09:28 p.m.

Este domingo, la Secretaría de Bienestar causó polémica tras publicar un tuit en su cuenta oficial con las "5 razones por las que no quieres bienestar en México" y posteriormente tuvo que borrarlo y admitir el error.

La dependencia enlistó en un tuit las razones por las que "no quieren bienestar en el país", algunas mencionaban que "no sientes amor por tu país y quieres que la injusticia y la desigualdad predomine sobre el pueblo" o "no te interesa recibir de manera directa el apoyo, prefieres intermediarios".

Esta publicación fue duramente criticada por usuarios de redes sociales por lo que horas después la dependencia borró la publicación y se disculpó.

En un nuevo tuit, la Secretaría de Bienestar comunicó que la imagen "no contaba con validación para su publicación" y tomarían medidas pertinentes para evitar que se repitiera el error.

En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar.

Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos. — Bienestar (@bienestarmx) 11 de marzo de 2019

