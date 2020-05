Tras desinterés de AMLO por violencia a mujeres, Segob busca diálogo

"Nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos tocado puertas y alternativas de recursos en organizaciones internacionales, embajadas, la Unión Europea, en fin. No queremos decirles que tenemos todo resuelto, no. No está todo resuelto, hay una incertidumbre sí, tenemos que partir que nuestro presupuesto es incierto, que hay una crisis económica y de salud; tenemos que estar conscientes de esta situación si no, no vamos a avanzar, debemos hacerlo con un dialogo crítico".