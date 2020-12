Tras denuncias, Conacyt paga becas de diciembre... aún debe desde agosto

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pagó la tarde de este martes la beca correspondiente al mes de diciembre a estudiantes de posgrado, tras un retraso que los mantuvo preocupados porque este es su único ingreso económico. Sin embargo, algunos señalaron que todavía les deben el retroactivo de agosto a noviembre.

El Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, informó que "las becas correspondientes al mes en curso ya han sido depositadas en su totalidad" y que este problema se debió a una falla técnica que ya fue solventada.

El Consejo recordó que "desde que inició la actual administración, el Conacyt ha depositado las becas nacionales en tiempo y forma, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, por lo que solicita la comprensión de la comunidad de becarias y becarios ante los inconvenientes que haya generado el retraso ocurrido en esta ocasión".

Estudiantes de doctorado entrevistados por La Silla Rota explicaron que generalmente reciben el pago de la beca el día 1 de cada mes a las 5:00 de la tarde, pero que este mes no cayó como de costumbre.

El pasado viernes recibieron un correo en el que se les informó que el depósito se haría el lunes, pero no ocurrió y por la noche les enviaron un segundo comunicado en el que les mencionaron que "debido a situaciones imprevistas, por única ocasión no podremos realizar el pago de su beca a tiempo. Resolveremos este problema a la brevedad para poder abonarle la cantidad correspondiente al mes de diciembre".

Aunque el Conacyt ya hizo el pago correspondiente al mes de diciembre, algunos de los becarios de primer ingreso a maestría o doctorado indicaron que todavía les deben el retroactivo de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

En grupos de Facebook varios de los estudiantes publicaron que sólo recibieron el depósito del mes de diciembre. "Sólo un mes, me faltan cuatro", lamentó una alumna.

"A los que esperaban retroactivo, ¿les cayó? A varios compañeros sólo nos depositaron diciembre", señaló otra estudiante en la misma red social, en la que otros tres alumnos le respondieron que tampoco recibieron los meses anteriores.

LA PREOCUPACIÓN NO ME DEJÓ DORMIR: ALUMNO DE DOCTORADO

Ante la incertidumbre que había sobre el pago, la preocupación se hizo presente en los becarios de Conacyt, quienes no cuentan con otro ingreso económico, ya que al solicitar la beca deben renunciar a su trabajo para dedicarse a su investigación de tiempo completo.

Esta situación había afectado sólo a los alumnos de nuevo ingreso, señaló una estudiante de doctorado en Estudios Humanísticos, quien prefirió que no se publicara su nombre. Ella manifestó que sí había preocupación en la comunidad porque el Conacyt siempre había sido puntual en sus pagos y que incluso nunca tuvo este problema durante la maestría.

En entrevista antes de que Conacyt depositara, la estudiante comentó que "las facturas, los servicios, las rentas, no se pagan con disculpas y con un perdonen los inconvenientes, verdaderamente hay gente que necesitamos de este apoyo. Yo creo que sí la incertidumbre es lo que más molesta y sí esperaríamos una respuesta más formal del Conacyt".

Ella declaró también que había otros compañeros a los que no les han depositado nada desde que iniciaron en agosto. Si bien se les aclara desde el principio que habrá un desfase de un mes, a algunos ya les debían cuatro meses.

Ángel, estudiante del doctorado en Antropología Social, dijo que la preocupación de no saber si recibiría la beca en esta semana o hasta enero le quitó el sueño, porque él es el sustento de su familia y no tiene otra fuente de recursos.

"Eso es lo que no me ha dejado dormir estos días, porque no sé exactamente qué hacer", dijo el alumno antes de que el Consejo le pagara.

Indicó que le pareció raro que no cayera el depósito este 1 de diciembre, pero creyó que quizá se había retrasado por el Informe de Gobierrno del presidente, así pasaron los días y el 4 de diciembre recibió un correo elcetrónico en el que le señalaron que se iba a pagar el lunes 7; sin embargo, tampoco llegó y a las 12:00 de la noche le llegó otro correo en el que le señalaron que se trataría de resolver a la brevedad.

La preocupación aumentó en los estudiantes cuando recordaron que ya las autoridades ya sólo trabajan esta semana y estarán de vacaciones las siguientes, por lo que si no les depositaban la beca ya la habrían tenido hasta enero.

Ambos coincidieron en que no había una explicación clara sobre el retraso, puesto que el monto destinado para las becas se presupuesta anualmente y por lo tanto no tendría que haber problemas en cuestión económica.