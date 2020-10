Tras crisis por covid, se podrá contraer deuda para reactivar economía

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley de disciplina financiera para estados y municipios del país, con la que podrán contraer deuda para reactivar su economía y enfrentar las afectaciones económicas que les dejó la pandemia bajo las mejores condiciones del mercado, según precisa el dictamen propuesto por la comisión de Hacienda. Con 345 votos a favor, 49 en contra y tres abstenciones. La diputada panista Patricia Terrazas precisó que las entidades federativas no podrán contraer directa o indirectamente financiamiento internacional.

El dictamen señaló "no pretende en ningún sentido exceder los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, sino dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas locales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local". "Así las obligaciones financieras a contraer serán de corto plazo a efecto de atender necesidades temporales de liquidez las cuales deben ser liquidadas tres meses antes de concluir la administración", dijo.

Añade que los estados podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias. Para contratar deuda, uno de los requisitos es que los gobiernos locales deberán informar primero a los congresos locales el ejercicio de su deuda en la cuenta pública; y en caso de que los congresos locales aprueben el endeudamiento y su capacidad de pago, este deberá ser autorizado por las dos terceras partes del pleno.

"Con estas medidas se pretende promover acciones para atender a la población afectada por la emergencia, la reactivación económica y fortalecer las haciendas públicas locales", dijo.

Así, podrán diferir pagos de deuda hasta por un plazo de doce meses. También "se incrementa el porcentaje de adeudos de ejercicios anteriores que de manera transitoria inicia en el 2021 con un 5% y el lugar del 2%". También "podrán incrementar sus erogaciones en servicios personales para atender la emergencia". El dictamen agrega "recursos previstos para desastres naturales, la definición de emergencia o contingencia sanitaria". Se agregó el capítulo de previsiones extraordinarias "que busca apoyar a los objetos estatales y municipales ante caídas abruptas del PIB superiores al 5% para qué estados y municipios reestructura en su deuda de corto plazo", señala.

En general todos los partidos avalaron la propuesta. El perredista Antonio Ortega calificó la iniciativa como "generosa" porque las entidades podrán contratar personal médico y comprar medicinas e insumos bajo el escenario de la pandemia. Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, precisó "no quiere decir que todos los estados y municipios hagan lo que quieran, sino relajar la rigidez con que funciona, una válvula de liberación y presión... Con esto tampoco se solucionan todos los problemas, es solo para enfrentar su actual situación... Pero no significa, no pagar", dijo. Y propuso una reserva para que el endeudamiento que cada entidad contrate este bajo control financiero.

La bancada petista votó en contra. El legislador Oscar González expuso "le estamos dando un instrumento a quien no ha hecho un esfuerzo, dicen que sus deudas son impagables, pero fueron gobiernos en quienes no podemos confiar... No hay un programa de austeridad en los estados para atender la emergencia por covid... No cobran los impuestos por no tener recaudación ¿Y ahora les tenemos que ayudar desde acá? No. Tiene que hacer sus esfuerzos antes de que la federación les ayude", señaló.

