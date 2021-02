Tras confusión por paradero de Lozoya, AMLO pide a FGR transparencia

MANZANILLO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a transparentar hacia la ciudadanía el proceso que se sigue contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien llegó este viernes a México extraditado desde España.

En la mañanera que se realiza en Manzanillo, Colima, surgió una confusión sobre el paradero de Lozoya, pues López Obrador tuvo información de que el exdirector de Pemex se encontraba en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México e incluso adelantó que su primera audiencia se realizaría a mediodía.

Sin embargo, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tuvo que corregir esa información y apuntó que Lozoya sí llegó al Reclusorio Norte, pero luego de una revisión médica tuvo que ser trasladado a un hospital privado por padecer anemia y problemas en el esófago.

López Obrador remarcó que es respetuoso de la autonomía de la FGR, institución que –dijo- no está obligada a informarle detalles como el del traslado de Lozoya. Sin embargo, pidió a esta institución ser transparente en el caso y no violar el debido proceso.

Incluso, el presidente afirmó que hace más de cinco meses que no se comunica ni por llamada telefónica con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Le vamos a pedir y estoy seguro de que nos está escuchando y nos está viendo, si no el Fiscal, alguno de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación en general cuidando lo que se llama el debido proceso, sería muy importante, respetuosamente lo recomendaríamos, que se informara a todo el pueblo, garantizar el derecho del pueblo a la información, cuidando desde luego el debido proceso”, solicitó.

“Antes, todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo. Entonces, buscando no violar el debido proceso, una recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe, que se le informe al pueblo y, que se piense en lo que es el tribunal popular, el tribunal de los ciudadanos”, lanzó.

López Obrador dijo desconocer el estado de salud de Lozoya y ahora espera la información que dé a conocer la Fiscalía.

“No tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso”, dijo antes de ser corregido por Durazo.

LOZOYA SERÁ “TESTIGO COLABORADOR” DE FGR: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que Emilio Lozoya, extraditado de España por la trama Odebrecht, será un "testigo colaborador" de la Fiscalía para destapar a implicados en casos de corrupción.

"Tengo información, porque lo ha manifestado la Fiscalía, de que hay un compromiso o un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió. Es una especie de testigo protegido, aquí se le llama testigo colaborador", expresó.

El mandatario confió que gracias a lo que dé a conocer Lozoya, "se sabrá quienes están implicados y hasta dónde llegan" los casos de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.

"Acerca de esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos", expresó López Obrador.

INSISTE EN NO JUZGAR A EXPRESIDENTES

El presidente defendió que hay que "estigmatizar" la corrupción con este tipo de investigaciones, pero recordó que no es partidario de juzgar a sus predecesores.

"Creo que no debemos anclarnos en el pasado, debemos pensar hacia adelante e iniciar una etapa nueva, como ya está sucediendo, sin permitir la corrupción", expresó.

El mandatario ha dicho en varias ocasiones que para juzgar a los expresidentes, los ciudadanos tendrían que decidirlo en una consulta popular, en la que López Obrador votaría en contra.

"No es solo juzgar a determinadas personas. Sí es importante el castigo pero lo más importante en un país como el nuestro donde ha imperado la corrupción es estigmatizarla", dijo.

"No soy tapadera de nadie. Si el pueblo decide que se juzgue a expresidentes, que se les juzgue. Si las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, abren una investigación contra el expresidente (Felipe) Calderón y Peña Nieto, adelante", dijo.





LOZOYA APORTARÁ DATOS SOBRE CORRUPCIÓN: AMLO





El presidente López Obrador insistió en que Emilio Lozoya dará información relevante para aclarar casos de corrupción como los de Odebrecht.

“Precisamente en uno de los asuntos que se van a ventilar ahora que inicia este juicio del señor Lozoya, está relacionado con el caso de Odebrecht, una empresa brasileña, cuyo dueño fue detenido, juzgado en Estados Unidos y ofreció informar a cambio de que le redujeran las penas”, dijo.

"El juicio al señor Lozoya va a ayudar mucho para que se aclaren estas cosas, se sepa qué sucedió y se siga combatiendo la corrupción y la impunidad", agregó.





(Luis Ramos)