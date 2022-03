Tras caso scherer-Gertz-Sánchez Cordero, Monreal pide revisar autonomía de FGR

Desde el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal señaló que se debe plantear una posible revisión a la autonomía que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y el propio fiscal, Alejandro Gertz Manero, tras acusaciones de Julio Scherer.

Sí es demasiado poder porque no tiene contrapesos auténticos, su único contrapeso es el Senado, pero el único que puede hacer válida la remoción es el presidente [...] y con estos asuntos se ha puesto en relieve y en el escenario de la discusión sobre esa naturaleza que tiene y tan tiene autonomía que vemos estos desencuentros que jamás los habíamos visto, esta es una de las explicaciones que quizá debamos atender, dijo Monreal en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Monreal recordó que la autonomía de la FGR fue una decisión que se tomó a partir de la desconfianza que generó el anterior procurador de justicia.

También se dijo preocupado por el conflicto entre la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; el exconsejero de presidencia, Julio Scherer Ibarra y el fiscal, Alejandro Gertz.

El senador resaltó que en sus más de 40 años de trabajo como funcionario público no había registrado un enfrentamiento "tan fuerte" en el poder público.

"Estoy preocupado porque se trata de un asunto mixto, mezclado lo jurídico e inevitablemente lo político [...] Sí afecta, si queremos tapar el sol con un dedo, diríamos no pasa nada, esto no afecta, no tiene que ser parte... yo sí creo que afecta, todo afecta".

Desde su perspectiva consideró que esta es la etapa más difícil de críticas que ha vivido un presidente.

¿CUÁL ES LA DISPUTA ENTRE SCHERER, GERTZ Y SÁNCHEZ CORDERO?

Julio Scherer, exconsejero jurídico del presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció en una carta publicada en la revista Proceso ser víctima de hostigamiento y venganzas personales por parte de Gertz y Sánchez Cordero, a quienes acusó de que tejer una falsa red de extorsión y corrupción en su contra.

Aunque Scherer no señaló algún indicio de las diferencias entre él y la presidenta de la mesa directiva, contó que ella presentó un amplio documento en el que lo señala de haber formado una red de corrupción y extorsión con despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios con el gobierno de la 4T tras beneficiarse del cargo público que el abogado tenía.

Mientras que Gertz Manero lo acusó de emitir constantes filtraciones de información personal sobre sus propiedades a Proceso, por ser afín a la revista puesto que Scherer es hijo del fundador del semanario y en su momento fue presidente del consejo administrativo.

Aunque Scherer negó ambas acusaciones, Gertz no le creyó y a partir de entonces ha sido constantemente acusado de presunta extorsión.

Estas extorsiones, según dijo Scherer, son pedidas a personajes que se acercan a la fiscalía pidiendo criterios de oportunidad para resolver sus casos, como Inés Gómez-Mont, Juan Collado y Cruz Azul.

"Por instrucciones del fiscal, su mano derecha y subprocurador Juan Ramos se reunió con Felipe Gómez Mont y le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de implicarme nuevamente en una extorsión a esas personas".





