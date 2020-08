Tras caída del PIB, PAN revivirá propuesta de ingreso básico universal

La bancada del PAN en el senado reimpulsará su propuesta de ingreso básico universal tras los datos que dio a conocer hoy el Inegi con referencia a la caída histórica del Producto Interno Bruto de menos 18.7%.

"Son brutales", señaló el senador Damián Zepeda. "La caída de trimestre de 18.7% comparado con el año anterior, y si sumas los dos trimestres el primer semestre del año de junio tienes 10% de caída del PIB, es un dato alarmante", dijo a La Silla Rota.

Explicó que el PIB significa lo que se produce en México, "la riqueza generada en producción y si tiene una caída del 18% es casi la quinta parte de lo que se producía, eso trae menos empleo, menos recurso en el bolsillo de la gente, menos recurso económico y eso es el dato duro de la gente desesperada que no tiene trabajo, ni para comer; esta cifra representa el PIB de hace 10 años" dijo.

"Esto nos tiene que servir para una sacudida porque el gobierno federal que sigue minimizando el tema, hablando que ya tocamos fondo y que estamos recuperándonos, la realidad es ¿hay empleo o no hay empleo? ¿hay o no, salarios para la gente? Y la respuesta es que no hay y el gobierno no está haciendo nada", acusó.

Por eso adelantó que retomará el partido su propuesta de ingreso vital básico que ofrece a los mexicanos recibir un ingreso mensual de poco más de tres mil pesos. "Imagina que haría la gente con ese dinero, va a consumir y uno de los cuatro motores de la economía es el consumo, va a salir a comprar víveres y eso implica una derrama atrás. Eso moverá la economía". A la par reimpulsarán un paquete de medidas económicas que va plantea prórrogas fiscales y créditos para reactivar la economía desde otro ángulo. "Se requiere aceptar la crisis y corregir el rumbo, si no, vamos rumbo a la quiebra".

Zepeda señaló que no han planteado una alianza para abordar el tema con otros partidos, puesto que éstos no le han dado la importancia necesaria. "Se aprobó hacer una comisión sobre el tema, pero no ha funcionado, no se ha convocado a una sola reunión, parece que sólo están pateando el bote. A Morena no les dan permiso para aprobarlo, que porque no hay dinero, pero vamos a volver a insistir".

