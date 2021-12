Tras 6 meses de pedir diálogo a Palacio Nacional, PAN lo logra... pero en Segob

El diputado panista Santiago Creel se reunió con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Esto, tras la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el funcionario federal atienda a los legisladores de oposición. El encuentro se realizó hoy.

La dependencia informó que la próxima semana López se reunirá con legisladores federales y gobernadores de ese partido. Pero también adelantaron que Segob mantendrá el mismo tipo de reunión con legisladores del PRI y partidos de oposición.

"Tanto el titular de Segob como el dirigente blanquiazul coincidieron en promover el diálogo entre gobierno federal y PAN para abordar temas de la agenda nacional como la reforma eléctrica, la lucha contra la corrupción, la inseguridad y el papel de las Fuerzas Armadas, la crisis económica, entre otros", señala el comunicado.

El 30 de noviembre el diputado federal y presidente de la Comisión Política del PAN anunció en su cuenta de Twitter que entregó una carta en Palacio Nacional al presidente para pedirle, por segunda ocasión, recibir a la oposición para tratar asuntos de interés nacional entre ellos la iniciativa de Reforma Eléctrica que fue frenada momentáneamente en la Cámara de Diputados.

En junio La Silla Rota publicó una entrevista exclusiva con Creel donde hizo este primer llamado al mandatario para entablar un diálogo con el titular del Poder Ejecutivo y la primer fuerza de oposición a nivel nacional.





Santiago Creel Miranda, actual diputado federal del PAN, llevaba casi seis meses insistiendo en una solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador: que reciba a la oposición en Palacio Nacional para un "diálogo de buena fe".

Creel Miranda, exsecretario de Gobernación, aseguró en junio que llegaría a la Cámara de Diputados para lograr acuerdos entre los partidos de oposición y el bloque oficialista, incluso, aspira a dialogar directamente con el presidente de la República, en Palacio Nacional.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tres años de no dialogar con la oposición, convocamos a que lo haga. Que abra las puertas de Palacio Nacional para sentarnos a dialogar en buena lid, sin mentiras ni hipocresías. No buscaremos una provocación o un desencuentro, que tenga esa certeza. Respetaremos su investidura presidencial. Él ya me conoce", lanzó como pelota rápida al Ejecutivo, pero la respuesta no ha tenido lugar.

Santiago Creel incluso grabó un video afuera de Palacio Nacional y reiteró su intención de encabezar un acto de diálogo plural con la oposición. "Vengo a presentarle esta carta al presidente de la República para que nos invite a dialogar aquí, en Palacio Nacional, para que podamos abordar los grandes temas del país; el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, la reactivación económica para que se generen empleos".