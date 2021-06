Tras 50 días intubado por covid "recobré la consciencia", narra médico del IMSS

Tras ocho semanas y media intubado "recobré la consciencia, no podía hablar y me comunicaba con señas y moviendo la boca", recordó Jesús Cenobio, médico radiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien sobrevivió a la covid-19.

Jesús Cenobio permaneció 50 días intubado y sólo tenía el 10% de posibilidades de sobrevivir, pero logró recuperarse con los cuidados médicos y apoyo del personal de salud de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza" del Centro Médico Nacional La Raza.

Jesús es radiólogo y al igual que sus compañeros, desde inicios de la pandemia evaluó varios casos de coronavirus, lamentablemente después él pasó a ser uno de los más de 2 millones de mexicanos que se infectó.

Empezó con malestar general en noviembre de 2020 y pensó que los síntomas eran leves; sin embargo, se deterioró su salud hasta que fue trasladado al hospital, de inmediato lo pasaron a la Unidad de Terapia Respiratoria porque llegó en condición grave.

Los médicos lo valoraron y determinaron que necesitaba ser intubado, así comenzó un largo camino de ocho semanas y media. "Hubo necesidad de que le realizaran traqueotomía y afortunadamente, con el cuidado que recibió, se recuperó", señaló Guillermo Careaga Reyna, director General de la UMAE.

"LOS MÉDICOS ME DIJERON QUE SOY UN GUERRERO"

El médico radiólogo declaró que al ser hospitalizado tenía 60% de saturación, y sabía que requería ser intubado, durante el tratamiento fue extubado, pero no respondió y fue necesario realizarle una traqueotomía.

"Lo reconfortante es que los médicos todo el tiempo me dijeron: no se preocupe, va a salir, hubo un enfermero que me tomó de la mano y me dijo: 'yo lo voy a cuidar y usted va a salir'", recordó.

Tras ocho semanas y media intubado recobró la consciencia, pero tuvo que iniciar terapias de rehabilitación hasta que los especialistas le dijeron: "Ya se va a poder ir a su casa, échele más ganas".

El 31 de diciembre, Jesús Cenobio fue dado de alta, no sólo comenzó un nuevo año, sino también casi una nueva vida. Señaló que los médicos que lo atendieron le dijeron: es usted un guerrero. "Todo el apoyo que me dieron son deudas de vida que con nada las voy a poder pagar".

El doctor Careaga Reyna destacó que al ver reintegrado a Jesús Cenobio a sus actividades y con el ánimo de ayudar a los pacientes, se convierte en ejemplo de motivación, "nos demuestra el valor de la persona, la convicción y la vocación de ser y seguir adelante, después de padecer una enfermedad tan grave, son muy importantes y dignos de elogio".

