Transparenta IMPI vencimiento de exclusividad de medicinas de patente

Los mexicanos no tenemos porque pagar 2,500 millones de pesos en sobreprecios de medicinas por obstáculos regulatorios que impiden la entrada rápida de genéricos al mercado. Hoy IMPI y Cofepris implementan recomendación ?@cofecemx? para que no ya no sea así. Buena noticia. pic.twitter.com/xDW6VkDfUV