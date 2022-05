Transición militar de Guardia Nacional culminará en 2023, calculan especialistas

Para 2023, la Guardia Nacional estará conformada en su totalidad por militares. La nueva estructura del cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue notificada al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el pasado 28 de abril a través del oficio EJ.yCI./549, en el que se detallan los pasos a seguir para separar de la institución a los 17 mil 535 civiles que aún integran la dependencia.

El documento, enviado por el comandante en jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, incluye los resultados acordados el pasado 22 de abril durante dos mesas de trabajo, en la que también se enlista la capacitación que tendrán los nuevos elementos, así como el uso de la fuerza que pueden realizar.

En la Mesa de Opinión La Silla Rota y El Heraldo de México, Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, y César Gutiérrez, abogado y especialista en temas militares, comentaron que la confirmación de la militarización de la Guardia Nacional no es algo extraño, ya que desde su creación en 2019, se establecieron los pasos a seguir para separar a los civiles que integran la dependencia.

"No me sorprende, digamos que este hecho es la culminación. Surgen algunas dudas: saber si esas plazas van a ser utilizadas por policías militares o que va a pasar con ellas. Eso se estableció desde la Reforma de 2019 en una serie de transitorios. La extinción de la Policía Federal se estableció desde 2019, cuando inició la Guardia Nacional. Desde ese momento inició una purga de la Policía Federal, comenta Alejandro Hoppe.

El experto consideró que la Guardia Nacional comenzó "a operar 37 mil o 38 mil elementos hasta el último dato que dio el General Rodríguez Bucio, iban como 23 mil, y ahora planean sustituir a 17 mil 500 más. Quedaría un grupo pequeño, probablemente en las áreas más pequeñas, como la investigación. Van a sustituir lo que fue Seguridad Regional, los que están en carreteras y aeropuertos".

Cesar Gutiérrez aseguró que la separación de civiles de la Guardia Nacional "se seguirá llevando de forma progresiva hasta culminar en el año 2023".

Al opinar sobre el tema, consideró que surgen dudas sobre lo que pueda pasar con la dependencia, ya que se espera que este año el Ejecutivo envíe una reforma para que la corporación forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Hay muchas dudas que surgen ¿por qué?, porque efectivamente la Guardia Nacional fue un órgano desconcentrado y la planeación que se ha hecho para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional no ha sido aprobada por el Congreso, entonces ¿qué pasaría con la Guardia Nacional? esto es el movimiento en seguridad pública y nacional más importante de este sexenio y por el cual se llevó a cabo la desaparición de la Policía Federal", comentó.

El también abogado y experto en temas militares, Cesar Gutiérrez, consideró que no es "extraño que personal militar se haya utilizado para cubrir todas estas necesidades, como en su momento lo hicieron con la Policía Federal Preventiva, y posteriormente se le dio a la oportunidad a los elementos de continuar la carrera en la Policía Federal Preventiva o regresar a la institución militar. Creo que hay varias dudas que veremos en los siguientes meses, saber cuál será la respuesta de lo que veremos en las leyes y reformas por venir".

CASO ÁNGEL YAEL

Durante la mesa de análisis ambos especialistas consideraron que, al parecer fue un error lo que el homicidio del joven Ángel Yael, en Irapuato, Guanajuato, fue un error que debe ser investigado, ya que no es el primero que se registra.

"Eso fue un error humano y que es obvio que debes de entender que no puedes utilizar a los elementos de la Guardia Nacional que estuvieron desplegados en zonas de alto impacto como Tamaulipas, Guerrero o en diferentes estados, y llevarlos a que esa proximidad social que tiene que existir por parte de los elementos policías, la cual lleva a una interacción con jóvenes", advirtió César Gutiérrez.

"¿Por qué?, porque en declaraciones la reacción fue por una posible agresión de un vehículo que no hizo caso a una indicación. Esa es la parte que debemos diferenciar. Siempre he pensado que las fuerzas armadas no tienen que hacer labores de seguridad pública, pero ante la necesidad e incapacidad de que no se invirtió en capacitar a las policías municipales, estatales y federales, la verdad es que el crimen organizado tiene una capacidad de fuego y táctico y mucho más elevado que corporaciones municipales y estatales. Ese es el riesgo cuando preparas a una persona para la seguridad nacional y proximidad. Es muy muy importante que se trabaje en ese tema, donde entiendan que la proximidad social es muy distinta a cuestiones de seguridad interior", comentó Cesar Gutiérrez.

"Parece que fue un error involuntario que cometió el elemento de la Guardia Nacional, al parecer fue producto del desconcierto, pero no es un caso aislado. Hay otros casos donde se abre fuego en retenes en contra de civiles, no es un caso único. Esperamos que se investigue afondo y se deslinden responsabilidades. También se debe revisar si están cumpliendo los protocolos en cuanto al uso de la fuerza al interior de la institución. Sobre las declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, él dice que hay que dejar atrás la lógica de la guerra contra los grupos criminales. Si la queja es semántica, no le falta razón al gobernador. El estado no debe declarar la guerra. Hacer cumplir no es un acto bélico", explicó Alejandro Hope.

"ABRAZOS, NO BALAZOS, NO FUNCIONA"

Hope comentó que la política de abrazos y no balazos del gobierno federal no ha funcionado, ya que hay más elementos desplegados en las calles y los ingresos a prisión se han incrementado.

"La política de gobierno habla de abrazos no balazos, pero francamente no veo los abrazos. Los balazos sí los veo. Es muy punitivita. El número de personas en prisión ha crecido 25% en esta administración federal, por primera vez desde 2016 hay una sobrepoblación, se han triplicado los delitos de prisión oficiosa. Hay 80 mil soldados más en las calles en labores de seguridad pública".

Al finalizar la primera parte de la mesa titulada: "Guardia Nacional, ¿adiós a los civiles? ", ambos especialistas consideraron que la situación de seguridad es difícil, por lo que es momento de que la Guardia Nacional comience a dar resultados.

"Es un momento muy complicado, donde persisten problemas sistémicos y estructurales desde el aparato de seguridad y justicia, donde no hemos resuelto los problemas de hace décadas y no se ve en el corto plazo ningún cambio", indicó Alejandro Hope.

Creo que estamos llegando a la hora cero, es el momento en que la Guardia Nacional tiene que dar el Do de pecho, sino da el do de pecho, seguiremos viendo lo mismo que en los últimos 20 años", expresó Cesar Gutiérrez.