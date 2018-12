Transición llega a la FCE, pero sin Taibo II

REDACCIÓN 21/12/2018 07:10 p.m.

José Carreño Carlón entregó la dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE), pero no se lo entregó a Paco Ignacio Taibo II, sino al gerente general de la entidad, Octavio Díaz Aldret.

Esto debido a que Taibo II aún no puede dirigir el FCE debido a que no nació en México y la modificación a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales todavía no pasa en la Cámara de Diputados.

La entrega del FCE fue validado por el Titular del Órgano Interno de Control del Fondo, José Daniel Vázquez.

Cabe mencionar que el pasado 3 de diciembre, Taibo II se presentó en las instalaciones del organismo para, dijo, tomar el control.

Sin embargo, esto no sucedió debido a que no se acreditó legalmente para asumir el puesto.

El escritor fue duramente criticado por sus comentarios machistas en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde dijo "sea como sea, se las metimos doblada, camarada", al jactarse de que, de una u otra forma, él sería nombrado director del FCE.

Pese a las críticas de los partidos de oposición e incluso de varios miembros de Morena, todo indica que la modificación legislativa apodada "Ley Taibo II" avanzara y tarde o temprano Taibo II será titular del FCE.

LEA TAMBIEN El derecho de Taibo II El contorsionista genital nos vuelve a demostrar que él es un patán con ínfulas de tirano. | Pamela Cerdeira

LEA TAMBIEN "Van a quedar un chingo de manquitos", así perdió Taibo un puesto en 1997 El escritor se perfilaba a un puesto en la administración en el entonces DF de Cuauhtémoc Cárdenas, pero una frase polémica lo dejó fuera

LEA TAMBIEN El lenguaje florido de Taibo y otros políticos "Se las metimos", "niñas pendejas", "nomás por chingar", "hijo de puta", son sólo algunas de las frases que han dicho conocidos personajes

Con información de Reforma

rgg