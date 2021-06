Tragedia en Tláhuac: no votan por nosotros los que no usan el Metro, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que dará apoyos federales a la Ciudad de México para que la Línea 12 del Metro restablezca su servicio lo más pronto posible.

El mandatario señaló que para su movimiento hay un desafío en la Ciudad de México, "porque faltó más trabajo y más información".

En conferencia mañanera, López Obrador dio a conocer que tendrá una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para brindar apoyos en la reconstrucción del Metro capitalino.

Destacó que estas acciones son aparte de las investigaciones judiciales sobre el derrumbe de una parte del tramo elevado de la Línea 12.

Reiteró que la gente de Tláhuac e Iztapalapa, afectada por la caída del Metro, decidieron mantener el apoyo de la transformación del país, ya que ahí no permeó el discurso de sus adversarios. En cambio, dijo, los que no votaron por su partido son ciudadanos que no usan este medio de transporte.





FIRMA CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN VAGONES PARA EL TREN MAYA





El presidente López Obrador firmó el contrato para la construcción de tres tipos de trenes que correrán por las vías del Tren Maya, los cuales serán construidos en México.





El mandatario mexicano indicó que habrá tres modalidades de trenes:





1.- Tren de mercancías.

2.- Tren de pasajeros locales, el cual tendrá un "precio módico".

3.- Tren para el turismo.





Destacó que con el Tren Maya se podrán conocer zonas arqueológicas, que son únicas en el mundo. Calakmul es como el Nueva York de los mayas, recalcó.

Prevé estar presente en la inauguración del Tren Maya en 2024, si la población lo favorece en la consulta para la revocación de mandato el próximo año.

Se congratuló que los trenes se van a fabricar en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con empresas serias y responsables.

Maite Ramos, directora de Alstom, agradeció la confianza del gobierno federal para la construcción de los 42 primeros trenes, talleres y cocheras, lo cual harán, dijo, con los más altos estándares de calidad, ya que son únicos en su tipo, hechos en México para México.

La empresaria señaló que su consorcio cuenta con el respaldo de las empresas fabricantes de trenes en el mundo.

Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur y encargado del Tren Maya, señaló que se firma un contrato por 36 mil millones de pesos con Alstom-Bombardier y CAF, que quedó por debajo de los 40 mil millones de pesos.





