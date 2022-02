¿Traer de vuelta el Penacho de Moctezuma? No solo AMLO quiere hacerlo...

"Para nosotros los aztecas esta corona es portadora de fuerza, poder y sabiduría del soberano Moctezuma Xocoyotzin, por eso lo queremos de vuelta, debe de regresar a México, a donde pertenece", enfatiza Xokonoschtletl Gomora en la audioguía de la verdad, con la que artistas mexicanos intervino el Museo de Etnografía Welt de Viena para tratar de que el Penacho de Moctezuma sea devuelto.

Esto causó que en Austria se pusiera el tema sobre la mesa, pues tras escuchar la audioguía, la legisladora Petra Bayr propuso una iniciativa para que se determine si es posible trasladar el Penacho de Moctezuma a México.

TAMBIÉN LEE: Penacho nunca perteneció a Moctezuma, asegura museo de Viena

La idea de este proyecto surgió de Sebastián Arrechedera y Yosu Arangüena, artistas mexicanos que buscaron a Xokonoschtletl Gomora, activista que ha dedicado su vida a luchar por la Corona de Moctezuma, para llevar a cabo la intervención.

El proceso consistió en dejar las audioguías de la verdad en el Museo de Etnografía Welt de Viena, para que las personas escuchen de la voz de Xokonoschtletl Gomora la versión real de cómo es que el Penacho llegó a Austria.

En entrevista con La Silla Rota, Arrechedera explicó que antes de hacerlo consultaron con abogados para no cometer algún delito, por eso no cambiaron las audioguías que ya estaban en el museo, sólo introdujeron más de 50 nuevas en las que se cambiaron los audios 68 y 69.

"Yo creo que ya el asunto es que ahora esto está agarrando como tracción en medios en México y obviamente el museo las va a encontrar tarde o temprano, pero no importa, lo que queríamos era que la gente que fuera oyera esta versión", detalló Arangüena.

Así fue como llegaron a los oídos de Bayr, quien tras escuchar el audio se comprometió a apoyar esta causa y cumplió al llevar el tema ante el Parlamento de Austria.

Ahora, lo que ambos artistas planean hacer es un documental para "realmente poder empezar a cambiar el punto de vista de la gente sobre el tema de los saqueos de la conquista" y esperan que todo esto sirva para que la corona de Moctezuma, como ellos la llaman, sea devuelta a México.

La preservación del Penacho de Moctezuma ha sido uno de los temas que frenó anteriormente su retorno, por eso se busca determinar si ahora con los avances tecnológicos sería posible trasladarlo sin dañarlo.

TAMBIÉN LEE: Penacho no saldrá de Austria: Museo; se apoderaron de él, critica AMLO

Arrechedera y Arangüena recordaron que en el museo, el Penacho está dentro de una caja que se indica que soporta hasta terremotos, por lo que ahora podría ser más viable su traslado, aunque eso lo tendrían que determinar expertos en el tema.

El Penacho de Moctezuma, como comúnmente se le denomina a esta pieza, en realidad se llama copilli quetzalli, en náhuatl, que significa corona real preciosa y de acuerdo con Gomora, es muy importante porque representa poder y espiritual.

Esta pieza prehispánica estaba conformada por mil 524 piezas de oro, de las cuales sólo mil 171 son originales y el resto fueron sustituidas por latón. Asimismo, tiene 400 plumas largas de quetzal.

"Es realmente espiritual el tema, no es menor, es sagrado, es una corona, no es un penacho, es más allá de un objeto, estamos hablando de espiritualidad y de sentir el regreso de algo que culturalmente no pertenece y significa mucho", destacó Arangüena.

Apenas este jueves, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, a través de una carta, ofreció al gobierno de Austria una colección del Segundo Imperio Mexicano para su exposición, a cambio de devolver el Penacho de Moctezuma.

López Obrador dio a conocer el contenido de la misiva que envió en 2020 al primer mandatario de Austria, Alexander Van der Bellen, con el fin de que devolvieran el penacho para la celebración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, aniversario que fue el año pasado.

El penacho permanece en el Welt Museum.

acz