Tradeco, del favoritismo de Calderón a ser salpicada con el narco de Honduras

“ Se llama Carlos ... Carlos ... ¿cómo se llama el apellido de él? ... Sólo por Carlos lo tengo yo. Lo conocimos hace poco. El lleva una ... unas cuestiones en México. Lleva unas cuestiones también en Honduras. Quería entrar a, a algunos negocios de apartamentos allá en México. Que nos buscaron, porque como se supone que yo estoy sobrado de dinero ... “No, no, Carlitos; yo no le puedo entrar a eso. No, no tengo ese dinero de inversión”. Y el hermano sacó un préstamo, entiendo, y lo están haciendo en, en México”, declaró “Tony” Hernández a agentes de la DEA, según información adelantada por La Prensa el pasado mes de mayo.