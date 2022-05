Tomé el rol de papá y mamá porque él se desvinculó: madre de menores con discapacidad

"Yo me dedico al comercio, vendo gelatinas, comida, aguas lo que haya, lo que me genere algo de dinero, pues yo soy por así decirlo la cabeza porque dentro del área de pareja, desafortunadamente aun cuando él llega a estar, pues a fin de cuentas, yo tomé el rol de papá y mamá porque él totalmente se desvinculó, entonces yo soy la que cubro las necesidades de mis niños", enfatizó Salomé Martínez, quien es mamá de dos hijos con argininemia y una serie de padecimientos que hacen que sean personas con capacidades diferentes.

"A pesar de todo lo que pueda llegar a pasar, ellos son el motor y son los que me mantienen, me dan fuerza a mí. A veces suelo ser dura con mis hijos, pero yo nunca los he tratado como si tuvieran una discapacidad. Yo siempre les digo que no porque tengan una discapacidad se merecen todo ni tampoco se merece nada, ¿verdad? Siempre les enseño a ser unas mejores personas, trato de inculcarles buenos valores y eso me hace sentir bien. Como todo, tengo errores, aciertos, a la mejor no soy la mejor mamá, pero pues fue lo que les tocó", destacó.

En entrevista con La Silla Rota, Salomé relató las dificultades que ha enfrentado como mujer, como madre y como cabeza de familia para sacar adelante a sus hijos Víctor Alexis, de 26 años, y Diana Valeria, de 14 años, ambos con discapacidad.

Aunque sigue con el padre de sus hijos, ella se ha hecho cargo de su familia, ya que él se fue en tres ocasiones y cuando está no se involucra mucho en los cuidados de ninguno de ellos bajo el argumento de que le duele mucho verlos así.

"Yo, aunque me duela, me tengo que parar porque tengo, así yo me esté muriendo, yo me tengo que parar, porque mis hijos me tienen que ver fuerte y ver fuerte", enfatizó Salomé.

Ella es una de las madres que forma parte de la campaña "Ponte en mis zapatos", que realizan las organizaciones Cerebros en desarrollo, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos en el Neurodesarrollo (AMEXPCTND) y Fundación Teletón.

Con motivo del Día de las Madres se lanzó una serie de podcast que están disponibles en varias plataformas, en los que mamás de menores con parálisis cerebral cuentan sus experiencias y hacen un llamado a fomentar la inclusión.

"COMO MADRE, ES LUCHAR CONTRA TU DOLOR PARA SALIR ADELANTE"

Salomé dejó por un momento la celebración del Día de las Madres que se llevó a cabo en APAC para compartir su historia y la de sus dos hijos. Cuando ella tenía 19 años, nació Víctor quien padece síndrome de nona, que es un problema genético, tiene neurofibromatosis tipo 1, tiene Lennox-Gastaut, déficit de factor 12, estenosis pulmonar y argininemia.

Diana, su hija menor, se supone que nació bien, no tenía nada aparentemente genéticamente, pero a los tres años y medio empezó con problemas, empezó a caer y le detectaron argininemia y trastorno por déficit de atención (TDAH).

"En el caso de Alexis sí fue muy difícil porque no estamos preparados para tener un hijo con capacidades diferentes", indicó Salomé, quien recordó que en esa época sufrió depresión y sólo quería pasar el día dormida y desde entonces se comenzó a deteriorar su matrimonio.

Asimismo, Salomé se enfrentó a una serie de sentimientos, como culpa hacía ella, contra sus padres y contra la familia de su esposo, porque nadie se explicaba por qué Víctor había nacido con esos problemas de salud. A esto se sumaron emociones como frustración y rechazo de parte de sus seres queridos.

"Y pues a picar piedra tocar puertas, luchar contra tu dolor, contra la sociedad, contra tu propio yo, pero es bueno salir adelante", destacó.

Antes de embarazarse de nuevo, Salomé consultó a varios doctores, quienes le aseguraron que si tenía más hijos no tendrían los mismos problemas de salud que Víctor. Así fue como llegó Diana, y le tocó comenzar de nuevo.

Sin embargo, en esa ocasión no inició de cero, pues ya conocía varias organizaciones que la podrían apoyar y ya había aprendido de la experiencia con su primer hijo.

"Al principio fue difícil pero ahorita ya no, gracias a Dios tengo un carácter que se presta para que la gente se acerque a mí y me da la oportunidad de acercarme a los demás, tengo la fortuna de tener mucha gente que me quiere, mucha gente que me apoyó tanto los maestros como las mamás", indicó.

DUELE EL RECHAZO Y QUE HAGAN DIFERENCIAS: MAMÁ DE HIJOS CON DISCAPACIDAD

Salomé sabe que le tocó recorrer un camino largo junto a Víctor y a Diana, lo que más le duele es no poder darles la calidad de vida que ella desearía, pero hace lo mejor que puede para que estén bien.

Como madre, destacó que la llena ver los logros de sus hijos y hace un llamado a que la sociedad y las autoridades muestren mayor empatía con las personas que tienen capacidades diferentes y con sus familiares.

"A la sociedad le pido que se integren a fundaciones, a asociaciones, a escuelas y les enseñen a sus hijos que no somos diferentes, somos iguales, a lo mejor tienen diferentes características, pero somos iguales, somos seres vivos, seres humanos, que sentimos nos duele el rechazo, nos duele que nos clasifiquen, nos duele que hagan diferencias", enfatizó.

"A las autoridades, un poquito más de empatía, un poquito más de oportunidades, porque hay que estar exigiendo rampas, apoyos, accesibilidad a muchas oportunidades tanto laborales como educativas", indicó Salomé.