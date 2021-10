"Tomé curso gratis. Tengo mente de tiburón y me pagaron", mesero responde a coach

"¡A huevo! Tomé curso gratis. Tengo mente de tiburón y me pagaron", responde Gil Romero, el mesero humillado por el influencer Carlos Muñoz, durante una de sus conferencias en las que da consejos para dejar de ser pobre y ser rico.

Carlos Muñoz lo criticó a por no tener dinero para tomar su curso en 2020; ahora Gil Romero sube videos en TikTok burlándose del coach del emprendimiento.

#YoSoiTú | "Tomé el curso gratis, tengo mentalidad de tiburón" Así es como respondió el joven que fue señalado de "no tener hambre" por el "Master Muñoz". #ep https://t.co/eoXasfZQz8 pic.twitter.com/hTh7Vbw5UO — La Silla Rota (@lasillarota) October 16, 2021

En el video de la conferencia de Muñoz, difundido en redes esta semana, se escucha al influencer pedirle al mesero que sentara para escuchar su curso, luego pregunta a sus seguidores si les importa que acababa de becar a una persona.

El joven mesero le responde: "No, aquí estoy bien". Pero él lo sienta en el curso y le dice: "Ponte a tomar notas, cabrón, en lugar de hacerte pendejo ahí. Nadie ocupa bebidas ahorita. Ok. ¿No les importa que acabo de becar a un individuo verdad? ¡Denle un aplauso a este cabrón!".

En días pasado, al viralizarse ese video, Gil Romero respondió como otro, que publicó en TikTok donde se le ve con un mandil blanco con bolsas donde guarda unos paquetes de papas fritas que saca para comérselas y luego las esconde, mientras el audio del mensaje de Muñoz se reproduce: "Esta persona esta allá parada y no está aquí sentada porque no tiene el hambre. ¿O tienes hambre güey? ¿Por qué? Porque esta silla está vacía y aquí están las papas y los refrescos gratis y no los agarra y véanlo. Seguramente no acabó ni la primaria, güey, su mamá le pegaba de chiquito, su papá se fue por los cigarros..."

