Tomaremos las calles contra AMLO, si es necesario: Marko Cortés

Marko Cortés triunfó el domingo como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), pero llega con el vehículo reducido a un auto compacto y golpeado por la renuncia del ex presidente de México Felipe Calderón.

No obstante, en entrevista con La Silla Rota, Cortés no se enreda con el ex mandatario. Le pide que pruebe la corrupción y malversación de recursos en el PAN.

Con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador advierte: los panistas tomarán las calles en su contra si es necesario.

Fue un proceso con muchísima participación, se estima que va a ser arriba del 60 por ciento del padrón, cosa que es bastante buena. Fueron miles de militantes. Fue contundente. Eso me compromete para hacer las cosas de manera correcta”, presume el presidente electo de Acción Nacional.

¿Cuál es tu oferta para los panistas?

Unir al partido, buscar las coincidencias con las diferentes voces y partes de Acción Nacional. Será difícil tener unanimidad pero sí un amplísimo consenso en la toma de decisiones.

Se ha señalado que eres impuesto por Ricardo Anaya, cosa que has negado...

Pues tú me contestaste, tú lo has dicho...

¿No hay tal?

No. Con total claridad. Yo tengo mi propia historia y trabajo de muchos años en el PAN, basado en el esfuerzo constante y permanente.

¿No hay traición a Ricardo Anaya?

No. Al contrario, en este proyecto cabemos todos. Todos los panistas son bienvenidos.

El PAN es la única fuerza más o menos robusta frente a la aplanadora que es Morena y Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ofrece Marko Cortés a los mexicanos?

Propongo a los mexicanos sumarnos a las causas, a aquello que sea para cuidar y defender al país. Para defender el equilibrio de poderes, la democracia y que no se vulneren las instituciones. Para que en México siempre se defiendan loa derechos y libertades. Buscaré una agenda junto con la sociedad. Construir en lo que es importante y hablarle a los 60 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Un gran número de mexicanos no tomaron la decisión de apoyar su proyecto, optaron por otros o no votaron. A ellos nos vamos a enfocar. Y a los mexicanos que en breve se van a desilusionar del proyecto que ofreció López Obrador.

¿Ves ríspida la relación con López Obrador?

Será de respeto, institucional. La tendré como partido con Morena en los temas que haya que tenerla, a la luz del día y a la vista de todos. Una relación en la cual se traen temas de interés nacional y las Cámaras del Congreso concurran. Evidentemente seremos una fuerza clara y contundente de oposición. Y buscaremos coincidir en lo que sea bueno para México. Todo lo que sea adecuado lo vamos a apoyar o a mejorar, no seremos oposición a ultranza. Serranos serios y constructivos.

Los mexicanos no vieron bien que se metieran a la alcoba con Peña Nieto y se hiciera el Pacto por México. ¿Ves una actitud semejante de trato con López Obrador?

Definitivamente no.

¿Por qué?

Por convicción. Acción Nacional debe representar la fuerza de oposición, de contrapeso y contraparte de poder en México y muchos mexicanos, por no decir que una gran parte que no votó por él, tiene fincadas sus esperanzas en que el PAN los represente como esa fuerza de contrapeso. Por eso, definitivamente no.

Ganas con un amplio margen y participación de casi 80 por ciento de panistas, pero llegas manchado por la renuncia de Felipe Calderón...

Yo más bien lo que veo en el PAN es que vibra, hoy participó gran cantidad de panistas. Tenemos percepciones distintas.

Felipe Calderón dice que el PAN es una camarilla...

Respeto su opinión. No coincido.

Dice que el diálogo se canceló en el PAN...

Respeto su opinión. No coincido.

Calderón dice que son un consorcio que destrozó la democracia interna en el PAN...

Nuevamente: no coincido y respeto su opinión.

Felipe Calderón acusa que hubo manejo indebido de recursos en el PAN...

Pues deberá probarlo.

Y acusa corrupción y mediocridad...

Deberá acreditarla...

Marko, ¿No hay corrupción en el PAN?

Él deberá acreditar su dicho. El que acusa está obligado a aportar las pruebas.

¿Cuál es el impacto de la salida de Calderón del PAN?

Pues acabo de estar en el PAN y hay un ánimo de esperanza, confianza. La gente está echada para adelante y animada.

¿No le pides a Calderón que reflexione?

Voy a enfocarme en los mexicanos que crean que el PAN es la forma de construir una mayoría y un equilibrio de poder.

¿La oposición no es enana frente a AMLO?

Nos haremos escuchar cuantas veces sea necesario.

¿De qué manera se harán escuchar por López Obrador?

De todas las formas posibles. De la mano con la sociedad, con las causas en las que coincidamos. En las Cámaras del Congreso, y si es necesario, en las calles.

¿Ves a los panistas en las calles protestando si es necesario?

En las Cámaras y si es necesario, en las calles.

Por ejemplo, ¿cómo ves lo del aeropuerto y la cancelación de Texcoco por parte de López Obrador?

Primer error de Andrés Manuel, que cometió sin siquiera ser presidente.

¿Lo de los bancos y la propuesta de Ricardo Monreal de ir contra las comisiones que cobran?

Sí hay que revisarlo, sí hay tasas altas en México, con claridad...

Pero no así...

Exacto, revisarlo pero no así, de esa manera, dañando a la economía de todos los mexicanos y a la Bolsa Mexicana de Valores con decisiones mal pensadas y con una decisión que ni siquiera fue consensuada con todos en el nuevo gobierno.

¿Marko Cortés cree que López Obrador es un peligro para México?

Creo que es el Presidente electo y espero que entienda que hoy ya representa a todos los mexicanos y que debe actuar con mucha responsabilidad.

¿Qué más le pedirías a López Obrador?

México debe madurar en la democracia que vivimos y que debemos apostar a que siempre haya contrapesos de poder en las Cámaras, en el propio gobierno federal y que en Acción Nacional será una de sus principales causas.

