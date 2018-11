Todos los personajes que Peña Nieto espió en su sexenio

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 27/11/2018 02:09 p.m.

El 19 de junio de 2017 un reportaje de The New York Times evidenció un programa de espionaje utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para indagar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción: Pegasus.

Este software, de origen israelí y por el que se ha gastado 80 millones de dólares, se infiltra en los aparatos electrónicos, principalmente celulares, la vida diaria de una persona.

A través de Pegasus se conocen las llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios; incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos. El software se infiltra a través de mensajes de texto con ligas falsas de internet que llegan a los teléfonos inteligentes.

Más de un año después de que se diera a conocer el caso y que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara una investigación que no ha dado resultados, más casos de espionaje salen a relucir.

Estos fueron los personajes espió el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Periodistas

El principal objetivo de Pegasus fueron periodistas, la mayoría de ellos aquellos que han investigado la corrupción del actual gobierno federal.

Carmen Aristegui y su equipo de investigación, quienes fueron despedidos por razones “extrañas” tras publicar el reportaje de la “Casa Blanca”, un inmueble con un valor de 7 millones de dólares, propiedad de Peña Nieto y comprada a una empresa inmobiliaria que recibió contratos millonarios gubernamentales.

Aristegui y su hijo Emiliano recibieron mensajes con una liga para acceder a una página de internet e infectar sus teléfonos.

Mismo caso los de Daniel Lizarraga, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, miembros del equipo de investigación de Carmen y ahora periodistas de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, también fueron víctimas

Carlos Loret de Mola, periodista de Noticieros Televisa, también recibió mensajes con el malware cuando cubría la masacre en Tanhuato, Michoacán, efectuada por Policías Federales contra presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Karla Micheel Salas y David Peña también fueron espiados. Aunque no son periodistas, sí son abogados del llamado caso Narvarte, el multihomicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete.

Espinosa Becerril había huido de Veracruz por amenazas de muerte presuntamente provenientes del entonces gobernador veracruzano y hoy detenido, Javier Duarte.

El caso más reciente es el de los periodistas de Río Doce, quienes fueron “hackeados” un día después del asesinato de Javier Valdez, periodista fundador de dicho medio local especializado en crimen organizado y corrupción.

Entre los espiados del semanario sinaloense destaca su director y cofundador Ismael Bojórquez.

Activistas

Juan Paradinas, el abogado detrás de la “Ley tres de tres” que obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, fue espiado en 2015, cuando dicha legislación estaba sobre la mesa.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Centro Prodh”, una de las ONG más importantes del país, fue blanco de Pegasus.

Varios activistas que buscan concientizar sobre alimentos azucarados y quienes han incitado en legislar un impuesto especial para estos productos también en un país donde se declaró epidemia por diabetes, también fueron espiados.

Se trata de Alejandro Calvillo, director de la agrupación El Poder del Consumidor; Luis encarnación, coordinador de la coalición Contra Peso; y Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de investigar de forma autónoma el caso Ayotzinapa y que puso en tela de juicio la llamada “Verdad Histórica” de la PGR también fueron espiados.

Opositores

Los entonces líderes del PAN fueron espiados a través de mensajes. Entre ellos estaban Ricardo Anaya, dirigente nacional del partido y posteriormente candidato presidencial panista.

También se encontraba el en ese entonces senador Roberto Gil Zuarth y el secretario de comunicación del PAN, Fernando Rodríguez Doval.

Empresarios

Claudio X. González, empresario y fundador Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también está en la lista de los blancos de Pegasus durante este sexenio.

Incluso, el mismo The New York Times publicó las amenazas que recibió el padre del empresario y activista por parte del presidente Enrique Peña Nieto: "Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el Gobierno. La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción".

