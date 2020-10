Todo lo que se sabe de la renuncia del director de Canal 11

El Senador con licencia José Antonio Álvarez Lima confirma que deja su cargo como Director del Once, que desempeña desde abril del 2019 a la fecha, para incorporarse a su escaño en las próximas semanas.

La decisión se dio después de una conversación con el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y tras el fallecimiento de Joel Molina a causa de covid-19, así lo informó Monreal, quien detalló que Álvarez Lima deberá regresar a su escaño antes del 20 de noviembre.

"Me reuní con José Antonio Álvarez Lima y platicamos sobre su reingreso al Senado. Entonces le solicité formalmente su reincorporación, me pidió unos días para resolverlo y nos pusimos un plazo no mayor al 20 de noviembre", detalló.

En caso de no reincorporarse antes del 20 de noviembre, Morena tomará una decisión sobre si pedir una elección al INE para elegir a ese lugar del senador por Tlaxcala.

"Es un hombre muy consciente y lo necesitamos, su sabiduría, su prudencia, su inteligencia nos sirve mucho al Senado, por eso le pedí que se reintegrara", dijo Monreal.

Hasta el momento no se conoce el nombre de la persona que ocupará la Dirección de la televisora del Instituto Politécnico Nacional.

¿QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ LIMA?

José Antonio Álvarez Lima es originario de Tlaxcala y nació el 3 de mayo de 1942, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Publica por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue gobernador de su estado natal de 1993 a 1999 por el Partido Revolucionario Institucional. Anteriormente ya había sido senador de 1991 a 1992 y diputado federal de 1982 a 1985 por el mismo partido.

Entre otros cargos, de 1985 a 1987 fue embajador de México en Colombia. También fue director de Radio Educación y del Instituto Mexicano de Televisión. En 1999 fue embajador de México en Portugal y ha desempeñado cargos administrativos en la UNAM y la SEP.

Su actual escaño fue por mayoría relativa, pero ahora con el partido Movimiento de Regeneración Nacional.

En el Senado, Álvarez Lima volverá a ocupar la presidencia de la Comisión de Radio , Televisión y Cinematografía e integrante de las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores con América del Norte.