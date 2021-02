Todo lo que debes saber sobre los resultados de la UNAM

Desde la 10 mañana a través de la página www.escolar.unam.mx la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publica los resultados de su examen de admisión para estudiar licenciatura, tanto en el sistema escolarizado como en su plan de educación a distancia.

La UNAM sugiere a las personas no intenten ingresar al sistema antes de la hora señalada y que eviten hacerlo hasta las 16 horas, porque “el tránsito es intenso”, afirmó la institución mediante un comunicado.

También se debe evitar ingresar a través de un buscador como Google, y es mejor ir de manera directa a la página www.escolar.unam.mx

La institución desmiente el rumor sobre que, si un aspirante ingresa a consultar su resultado durante las primeras horas, existiría la posibilidad de que sea aprobado. La UNAM reitera que el resultado es el mismo sin importar la hora de consulta.

Si cuando se ingresa a la página se encuentra saturada en alguno de sus pasos, no se le debe dar clic repetidamente: cada vez que se hace eso, el sistema se reinicia como si fuera una nueva consulta y se satura aún más.

Cuando se entre al examen diagnóstico de inglés, se debe hacer completo en una sola vez; no detenerse para iniciarlo de nuevo; cuya evaluación es sólo para detectar el nivel de inglés que se tiene, no se califica ni afecta el resultado del examen de selección.

La UNAM también sugiere llenar con cuidado y veracidad la hoja de datos estadísticos, no olvidar guardar en la computadora el PDF de la documentación que se solicita e imprimirlo, ya que, si no se lleva a cabo este paso, no se podrá terminar el proceso de inscripción.

Además, se debe cerrar la sesión antes de apagar la computadora y es importante no dejarse sorprender por falsas promesas. La única manera de ingresar a la UNAM es siendo seleccionado a través del examen.

Las personas que tengan dudas sobre la búsqueda de resultados pueden comunicarse a los siguientes números: 5622 6620; 5622 6312; 5606 3580; 5622 1522 y 5622 1589.

La UNAM señaló que la institución cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los aspirantes en la consulta de los resultados del examen.

Sin embargo, ante la demanda que se registra durante las primeras horas de su publicación, el sistema se satura y para evitar este problema y que la consulta sea exitosa, se dan diversas recomendaciones.





